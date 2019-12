Celebraron en La Habana aniversario 58 de la Campaña de Alfabetización

El advenimiento del aniversario 58 de la Campaña Nacional de Alfabetización fue un buen pretexto para el reencuentro de los alfabetizadores habaneros en el teatro del Ministerio de Economía y Planificación Física.

A la invitación del equipo de coordinación del grupo de alfabetizadores de La Habana accedieron más de un centenar de docentes, muchos aún en ejercicio, otros ya jubilados y unos terceros reincorporados.

La ocasión fue oportuna para revivir ese pasado glorioso, cuando a la luz de los faroles más de 700 mil cubanos aprendieron a leer y a escribir.

Celebrado en el contexto del aniversario 500 de la ciudad capital, el homenaje a los alfabetizadores resultó marco propicio para que más de medio siglo después de la entrada triunfal a la urbe los brigadistas Contado Benítez y Patria o Muerte, agradecieran una vez más la acogida de los citadinos a la muchedumbre de jóvenes.

Y se volvió a escuchar la pregunta: “¿Fidel, que otra cosa tenemos que hacer?” Y la respuesta del líder: “estudiar, estudiar, estudiar”.

Todos los presentes se sintieron identificados con el testimonio del doctor Miguel Ángel Ariza Rodríguez, profesor de la secundaria básica José de la Luz y Caballero en el municipio Diez de Octubre, quien rememoró lo vivido aquel diciembre de 1961.

De igual modo, acogieron de buen grado la propuesta grupal de enviarle al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador y benefactor de la ciudad, un hermoso obsequio y diploma de reconocimiento a tantos años de entrega al rescate de los valores éticos y estéticos de la cinco veces centenaria capital cubana.

El poema Soy como un árbol florido del Poeta Nacional, Nicolás Guillén, en homenaje al mártir de la alfabetización Conrado Benítez volvió a rasgar el tiempo con la confirmación de que tras la épica hazaña de los jóvenes maestros voluntarios, los cubanos fuimos por primera vez libres y no volveremos atrás.

Soy como un árbol florido

Que ayer flores no tenía;

Soy como un árbol florido

Que ayer flores no tenía:

a leer me enseñó el pueblo, caramba,

aunque el pueblo

leer tampoco sabía.

Tras la aplaudida declamación del conocido actor de la radio y la televisión Alden Nigth, las contagiosas notas de la música popular cubana interpretadas por talentosos artistas se unieron al homenaje a La Habana, con el mágico cierre de Gerardo Alfonso y su coreada canción Sábanas Blancas.

Al concluir: los besos, abrazos y lágrimas, hermosas manifestaciones de amor y compañerismo, capturadas por el lente de más de un celular.