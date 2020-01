Resultados del municipio Playa en el 2019 (II)

1 enero, 2020 - 06:05 AM

En el municipio Playa durante el 2019 se trabajó para incrementar la calidad de los servicios brindados a la población.

La identificación de locales para convertirlos en oficinas comerciales debido a un notable incremento de clientes es una de las tareas prioritarias del territorio.

Los servicios ofertados por los trabajadores del sector no estatal tienen variedad y calidad, pero los precios son elevados, por lo que las entidades estatales trabajan para mantener opciones con precios más económicos, al alcance de todos.

El curso escolar 2018-2019 cerró con una promoción del 95 por ciento, egresaron del noveno grado el 99 por ciento de sus estudiantes y el 78 por ciento de los alumnos del preuniversitario que optaron por carreras universitarias logró su ingreso a la educación superior.

Con respecto a la salud, en la demarcación nacieron durante el pasado año mil 73 niños, 47 más que en el 2018. Se atiende a 803 parejas infértiles con 29 embarazos logrados.

Las arbovirosis aumentaron, siendo su incidencia más significativa en el mes de septiembre; también incrementaron la cantidad de focos positivos detectados.

El sistema de la agricultura en el territorio continúa trabajando en el perfeccionamiento de sus estructuras. Se sobrecumplieron las cifras establecidas, pero la población demanda mayor seriedad y precios más asequibles.

La red de comercialización continuó su crecimiento paulatino con cinco extensiones de los mercados agropecuarios estatales y tres mercados integrales del comercio, algo que los pobladores reconocen y agradecen.

En el 2019, se trabajó, asimismo, con intencionalidad en la aplicación y perfeccionamiento para la correcta explotación de los cinco centros de alojamiento y recreación existentes en el territorio, a la vez que se incrementaron los entornos recreativos y culturales en función de los grupos etarios.

Es de destacar la realización de las Noches Habaneras en diferentes consejos populares, además de las actividades infantiles en centros de Palmares, Artex, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y los círculos sociales.

Por su parte, la Empresa de la Industria Alimentaria en Playa aseguró la entrega diaria del pan normado a la población, así como de un nivel importante de pan liberado y repostería en los centros destinados a tales fines.

El programa de mantenimiento y reparación tecnológica y constructiva permitió concluir el año con cuatro instalaciones reparadas, propiciando soluciones a viejos problemas que repercuten en la mejoría de la inocuidad de los alimentos.

Los mantenimientos tecnológicos no se cumplieron por la no importación de las piezas de repuesto, no obstante, se buscaron alternativas para sustituir equipos en estado crítico y de deterioro.

Igualmente, se le dio cumplimiento al programa de desarrollo cultural, con una programación pensada y dirigida a cada grupo social, con el fin de defender nuestra identidad, tradiciones y cubanía.

Se trabajó en el mejoramiento de la imagen institucional del sistema de la cultura en tres objetos de obras con diferentes alcances que tributaron al mejoramiento de la calidad de vida del público y trabajadores del sector.

Los programas del deporte alcanzan resultados favorables, donde se garantiza la prestación de servicios con personal especializado al 100 por ciento de los turnos de clase de Educación Física y Deporte para todos, atendiendo una matrícula de más de 20 mil 600 estudiantes en las diferentes enseñanzas, incluyendo las que existen en las áreas terapéuticas.

El funcionamiento de la actividad de servicios comunales tuvo un amplio impulso al recibir el territorio un parque completo de equipamiento que permite el avance en problemáticas identificadas, así como un incremento en la higiene de la localidad.

En cuanto a viales, se realizó mantenimiento en diferentes tramos, empleándose seis mil 300 metros cúbicos de mezcla asfáltica.

Las actividades constructivas se centraron en el bacheo, pequeñas pavimentaciones, movimiento de tierras y sellado de grietas.

La Dirección Municipal de la Vivienda entregó el habitable a un aproximado de 430 casas y para el 2020 se propuso construir 500, donde se incluye la solución definitiva de los 152 núcleos de albergados que viven hoy en las comunidades de tránsito del territorio.

Con relación a los subsidios para la compra de materiales para la construcción, se han recibido 20 mil 151 expedientes y han concluido las acciones en 763 casos.

Para el presente año el territorio prevé un incremento en los estándares de la calidad de vida de sus habitantes, amparados, en lo fundamental, por el mayor esfuerzo de directivos y trabajadores en sacar adelante una demarcación económicamente fuerte y socialmente activa.

