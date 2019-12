El Caracol Gigante Africano: la clave en la percepción del riesgo

El Caracol Gigante Africano (CGA) está considerado como una de las 100 peores especies exóticas invasoras del mundo, por lo cual representa una amenaza para la sanidad vegetal, la humana y la biodiversidad.

José Horta de la Masa, miembro del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, en reciente recorrido por el municipio Cotorro valoró la situación actual de infestación de este molusco en la ciudad, y exhortó a la vigilancia y el combate antivectorial para eliminar los focos.

“La capital cubana tiene el 88 por ciento de los focos del caracol”, indicó Horta de la Masa; al tiempo que explicaba la necesidad de que cada una de las personas que habitan en La Habana realicen las acciones que se han indicado para controlar y eliminar “ese molusco que es tan dañino para la salud”.

Detectado por primera vez en Cuba en el año 2014, el caracol, oriundo de África Oriental, es hermafrodita pero no se autofecunda, y puede colocar entre 100 y 500 huevos cada vez, de los cuales nacen entre el 85 y el 95 por ciento.

De acuerdo con el master en Ciencias Michel Matamoros Torres, investigador y especialista de Malacología del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, el CGA se encuentra en 12 provincias cubanas y en el municipio especial Isla de la Juventud.

Estas son las medidas que recomiendan el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (Inisav) ante la presencia del molusco:

– No tocar con las manos el animal ni los huevos.

– Para manipularlos, utilizar guantes o bolsas de nylon.

– No arrojarlos vivos en ríos, solares yermos, calles o en depósitos de basura.

– No consumirlos, comercializarlos, dispersarlos o usarlos como carnada, ofrenda a deidades afrocubanas u otros usos.

– Evitar que la baba del caracol entre en contacto con la piel, sobre todo, con la boca y los ojos.

– No enterrar vivo, pues saldría sin dificultades.

Métodos de destrucción:

– Romper la concha y guardar los residuos en una bolsa de nylon. Luego anudar la bolsa y tirarla a la basura o enterrarla. En este caso, se debe cuidar de que el líquido no se disperse tras la destrucción del caracol, pues es este el que transmite las enfermedades.

– Sumergirlo en una solución de sal o cal por 24 horas y luego sepultarlo.

