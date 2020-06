Claudio Rodríguez: “La vida sin sueños no es vida”

7 junio, 2020 - 07:01 AM

Claudio Rodríguez, o simplemente Claudio -como se le conoce en el contexto artístico-, es uno de los tantos jóvenes habaneros que intenta labrarse un camino en el complejo mundo de la música.

Aunque carece de formación académica, posee un timbre de voz privilegiado, un talento que, poco a poco, lo ha hecho destacar en el escenario, pero sobre todo, una humildad y un carisma que le permiten reconocer, no solo lo que ha alcanzado, sino también lo que le falta por lograr.

En exclusiva para la emisora COCO, conversó sobre su trayectoria, sus retos, sus sueños y los proyectos futuros, ahora detenidos por las circunstancias que impone la pandemia en el país, y sobre las cuales no deja de mantenerse informado.

De hecho, Claudio lanzó durante inicios de la semana una exitosa iniciativa en las redes sociales, invitando a toda Cuba, y en especial a sus seguidores, a cantarle -a las 21:00 (hora local)- Felicidades al doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con motivo de su cumpleaños 68, el pasado 4 de junio.

“Como ciudadano, pero también como artista, me siento comprometido con la realidad que me rodea, y, en tal sentido, me gusta obrar cuando creo que tengo a mi alcance una herramienta para contribuir al bien común”, dice al respecto.

Tú primera experiencia musical fue casi una casualidad. ¿Cómo recuerdas el momento?

“Ese instante vive presente en la memoria, porque se trata de un acontecimiento muy significativo en mi historia personal.

“En 2010 -con 19 años de edad- canté por primera vez delante de un público, en el Convento de Belén, una institución de asuntos humanitarios perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana.

“Allí trabajaba como agente de seguridad y protección, y mis compañeros conocían mi inquietud por la música, por eso, un día me invitaron a cantar en una actividad en dicho lugar. La experiencia fue muy linda”.

Vivir de la música no es fácil. Requieres de talento, oportunidades, y hasta un poco de suerte. ¿Cuándo comienzas a pensar en una carrera artística?

“A raíz de mi primer encuentro con el público decidí prepararme, con el objetivo de forjar una carrera artística, algo que toma mucho tiempo, esfuerzo y dedicación.

“En mi caso, puedo decir que he trabajado fuerte para abrirme paso dentro de este mundo, pues se necesita de muchos factores para construir una carrera”.

¿Cómo has enfrentado la vida artística sin los conocimientos académicos que transmiten las escuelas de arte?

“Hubiese sido muy ventajoso haber transitado por alguna escuela de arte, ya que en nuestro país existe un excelente sistema de enseñanza artística.

“Pero, por cosas de la vida no pude hacerlo. No obstante, tuve el honor de recibir lecciones de canto del gran maestro Edilio Hernández, quien aportó mucho a mi formación como cantante y me ayudó a desenvolverme con más seguridad”.

¿Cuáles señalarías como tus influencias musicales?

“Siempre he sido fiel seguidor de los grandes de nuestra música, pues tenemos un patrimonio extenso.

“Bola de Nieve, Benny Moré, Pablo Milanés, Sergio Farías, así como también en tiempos recientes Gardi, Leoni Torres y Waldo Mendoza, por quienes siento gran admiración, han sido una influencia para mí.

“Ya en el plano internacional mencionaría a Álvaro Torres y José José”.

¿Qué ha significado el hecho de que un compositor como Germán Nogueira haya escrito canciones específicamente para ti?

“Es un gran privilegio y un honor que alguien de la talla del maestro Nogueira escriba temas para este servidor; ha sido gracias a sus bellas canciones que me he dado a conocer y él se ha convertido en mi compositor preferido.

“También he tenido la dicha de grabar obras de otros grandes autores como José Valladares y Wilfredo Calderón, de este último grabé los temas Enteramente mía y Como esta noche ninguna, singles que igualmente se han escuchado en los medios y en su momento lograron entrar en algunas listas de éxitos”.

¿Cómo valoras la acogida del público?

“He tenido la oportunidad de asistir a varios de los principales centros nocturnos y también a teatros (en menor medida). La acogida ha sido buena, he vivido momentos muy emocionantes en el escenario, pues no hay nada mejor para un artista que el aplauso y el cariño del pueblo.

“Desde noviembre del 2017 estoy cada sábado en La Habana, en el Club Barbaram Pepito’s Bar, sede del proyecto cultural Germán Nogueira y sus Invitados, espacio que esperamos retomar cuando la actual situación epidemiológica lo permita”.

Algunos temas de tu interpretación han alcanzado posiciones punteras en las listas de éxitos de la radio cubana y también se han escuchado en emisoras internacionales. ¿Qué ha significado esto?

“Me siento muy emocionado y motivado al saber que el público se ha identificado mucho con temas como Yo te amo tanto, No te aferres a mi amor, Amando locamente y Deja que te diga, todos escritos y producidos por el maestro Nogueira.

“Son canciones que me han dado muchas satisfacciones, pues los oyentes las solicitan a cada rato en la radio. Aunque, soy consciente de que este es solo el comienzo y que aún me falta mucho por aprender y por hacer”.

¿En estos momentos trabajas en algún proyecto?, ¿qué puedes adelantarnos a cerca de tus planes futuros?

“Proyectos tengo muchos, aunque no puedo adelantar nada debido a la situación actual. Antes de la Covid-19, grababa varios temas que formarán parte de mi primer disco, el cual espero vea la luz a finales de este año.

“Lo que sí puedo decir con toda certeza es que tengo muchas ganas de trabajar y que este tiempo de aislamiento social me ha servido para pensar, reorganizarme y acumular más energía”.

¿Cuáles son las aspiraciones, los sueños y las metas de Claudio Rodríguez?

“Aspiro a que mi música, con el tiempo, sea más conocida y que llegue a mayor cantidad de personas.

“Mi gran sueño -en este momento- es ver al mundo libre de esta pandemia, que de un momento a otro nos ha cambiado la vida a todos.

“Y por otro lado, cada día me trazo nuevas metas tanto en el plano laboral como en el personal, porque en definitiva, la vida sin sueños no es vida”.

Finalmente, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo de los jóvenes músicos cubanos hoy?

“Creo que hay muchos compañeros haciendo buena música, cada cual desde su estilo.

“Me identifico con el trabajo de Shina, Alwin Damián, Mabel Hernández, Jan Cruz, Lissania Castillo, Christopher Simpson, Laura García, Laritza Bacallao, Luna Manzanares y otros que vienen surgiendo y aún no son tan conocidos, pero también son brillantes y merecen una oportunidad”.