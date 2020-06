Convocan al primer Concurso Nacional de Cerámica Utilitaria en La Habana (+Video)

24 junio, 2020 - 05:44 AM

El Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana y la Fundación Caguayo ubicada en los predios del centro histórico de La Habana Vieja convocan al Primer Concurso Nacional de Cerámica Utilitaria.

De acuerdo con la página oficial de Habana Cultural, sitio especializado de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana(OHCH), las piezas de los concursantes se recibirán hasta el 27 de julio a las 16:00 (hora lcoal).

Por otro lado, el viernes 31 de julio serán anunciados los ganadores del certamen, al tiempo que será inaugurada la exposición de las piezas seleccionadas en el propio Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea.

La convocatoria del evento aclara algunas de las bases del concurso:

1. Podrán concursar todos los creadores cubanos residentes ó no en el país.

2. Se puede presentar el proyecto de un solo producto ó un conjunto-sistema.

3. Los participantes podrán presentar hasta dos proyectos (estos pueden hacerse de manera individual ó en equipo).

4. Se debe entregar la fundamentación de la propuesta (memoria, bocetos y ficha técnica).

5. Además se entregará un prototipo a escala real del objeto u objetos presentados (en cualquier material).

6. La entrega de las propuestas podrá realizarse en cualquiera de estos centros: Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana, Casa Aguilera, sito calle Mercaderes esquina a Amargura, Habana Vieja; en la Oficina Fundación Caguayo, sito Calle 3ra, No. 1604 entre 16 y 18. municipio Playa; Galería de Arte Caguayo, sito Calle República No. 475 entre San José y San Martín, municipio y provincia Camagüey o en la Fundación Caguayo, sito Calle 4 No. 403 entre 15 y 17 del Reparto Vista Alegre en el municipio y provincia de Santiago de Cuba.

7. El jurado de admisión y premiación estará integrado por especialistas de reconocido prestigio.

8. Los resultados del concurso se darán a conocer el jueves 30 de abril a las 10.00 am en el Museo Nacional de la Cerámica.

Para más información los interesados deben contactar por el teléfono 7 801 1130 o por la vía electrónica al correo: ceramica@patrimonio.ohc.cu.

Este concurso se inscribe en la celebración de los 30 años del Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea.