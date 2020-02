Dedica Guanabacoa su Feria Municipal del Libro a Frank Upierre

21 febrero, 2020 - 11:00 AM

La Feria Municipal del Libro en Guanabacoa, que se desarrolla hasta el próximo 23 de febrero, está dedicada al escritor y músico Frank Upierre.

El homenajeado es un auténtico guanabacoense que escribe libros de poesía valiéndose de la décima y ha recibido varios lauros por parte de las instituciones culturales del territorio y la provincia, como reconocimiento a su quehacer en aras del desarrollo cultural en localidad.

En esta ocasión, Upierre hace que los que amantes de la literatura se reencuentren o conozcan temas suyos contenidos en el volumen titulado Está lloviendo en La Habana.

La presentación este jueves de sus obras fue como invitar a la lectura de estos y otros versos y nos regaló la declamación de algunos, bajo el título Diálogo.

Me dices si ves llover que no te gusta mojarte

que prefieres olvidarte de ver el agua caer

Te digo me gusta ver la lluvia mojada en ti

saber que ya te aprendí diáfana, segura, leve

porque a veces cuando llueve, tu quedas dentro de mí.

Frank Upierre agradeció a la casa y la Dirección de Cultura en la también llamada Villa de Pepe Antonio por este homenaje que le inspira.