Marta Arjona, una vida dedicada a la conservación del patromonio cultural cubano

3 mayo, 2020 - 08:55 AM

Written by Lenay Barceló Soto

La habanera Marta Arjona hubiera celebrado este 3 de mayo su aniversaraio 97 con el regocijo de haber dedicado su vida a la defensa del patromonio cultural cubano.

Una amplia hoja de trabajo profesional en este campo le avalan para que sea considerada no solo una de las grandes escultoras y ceramistas de la mayor de las Antillas, sino además una incansable luchadora por el rescate y el cuidado de los bienes culturales que identifican a la nación cubana.

Al triunfo de la Revolución Cubana, Arjona es nombrada directora de Artes Plásticas de la Dirección Nacional de Cultura y más tarde Directora Nacional de Museos y Monumentos del Consejo Nacional de Cultura.

De acuerdo con su impecable desempeño en esta rama, se le asigna en 1977 una nueva responsabilidad, la de dirigir la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, responsabilidad que ocupó hasta su muerte en 2006.

En el año 2013, con motivo del aniversario 90 del natalicio de Arjona, fue inaugurada la exposición Marta ceramista, en el Museo de la Cerámica del centro histórico de La Habana, de la cual formó parte esta imagen de un mural de su inspiración, ubicado hoy en uno de los pasillos del Hospital Comandante Manuel Fajardo de esta urbe.

Durante la ceremonia de inauguración de esa muestra, dijo sobre Arjona el historiador de la capital cubana, doctor Eusebio Leal Spengler: “Marta no se aisló en el movimiento de la creación artística, sino que entró de lleno en el mundo político e intelectual de la nación cubana. Formó parte del grupo de vanguardia de su generación. Además, sacrificó todo, aún en el orden personal, por dedicarse a lo que creyó su vocación; por eso sufrió mucho, pero supo siempre con su carácter, imponerse y lograr sus deseos”.

En 1999 Marta Arjona ofreció una entrevista a la Revista Opus Habana, en la cual confesó no sentirse arrepentida de haber relegado a un segundo plano su labor de artista de la plástica para dedicarse a la defensa de los valores patrimoniales de la cultura cubana.

Al respecto aseguró: “(…) yo hacía cerámica y escultura, pero al triunfo de la Revolución no había muchas personas que se ocuparan de dirigir galerías, grupos artísticos (…) y por eso yo, que además tenía mi profesión, me dediqué a hacer este otro trabajo de creación, a crear cosas para la comunidad, lo que para mí era importantísimo.

“Por lo tanto, no lo he sentido, honestamente. Aunque a veces sí tengo ganas de hacer cosas como las que hacía, muchas de las cuales todavía estarán por ahí, entre otros lugares, en el Museo de la Cerámica. Pero este tipo de labor, que comencé después del triunfo de la Revolución, ha sido también un trabajo creador. Yo me siento tan realizada como cuando hacía cerámica o escultura”, confesó.

Como ella misma definió, la principal herencia que deja Marta Arjona a las actuales generaciones es haber creado un interés por los museos, la conservación del patrimonio, los bienes y los antecedentes históricos.

Este 3 de mayo recordamos el legado de esta gran escultora y artista habanera, que no dudó poner a un lado la realización de su obra personal, para dedicarse por entero a exaltar los valores culturales de la nación cubana.