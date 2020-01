Presentarán obra costumbrista habanera en el Hotel Inglaterra

29 enero, 2020 - 11:45 AM

El libro Habanerías, del escritor cubano Orlando Carrió, perteneciente a la Editorial Extramuros, será presentado este jueves, a las 15:00 (hora local), en el Hotel Inglaterra, del municipio La Habana Vieja.

En la presentación que hará el académico Gerardo García Barceló se dará a conocer que Habanerías estará incluido en las ventas de la próxima Feria Internacional el Libro de La Habana junto a otros títulos de su autor como La Isla del buen humor, Hijos de la Luna y Relatos del Occidente, de la Editorial José Martí.

Sobre la fusión de temas que ofrece el texto nos dice su autor: “El libro es una interesante fusión entre la investigación histórica con elementos propios de la literatura costumbrista como por ejemplo la parodia, el doble sentido, lo anecdótico, lo pintoresco.

“Ello me permite la recreación de cuadros de costumbres de algunos hechos sucedidos en La Habana que no son recogidos por los libros de Historia y, sin embargo, marcan a la capital cubana.

“También me estoy ocupando de personajes populares que al parecer no tienen historia, no obstante, tienen una gran identidad y la posibilidad de aportarnos mucha riqueza. Esa es la combinación del libro”, apuntó Orlando Carrió.

Como un libro de historia y a la vez de costumbres, calificó el intelectual su obra.

“En él podemos encontrarnos con La Macorina, primera mujer que condujo un automóvil en Cuba, sus secretos, las historias de caleseros. Nos encontramos con la primera reina del carnaval 1908, con el primer circo el de Santos y Artiles, etcétera. También van a estar presentes los nombres de las calles habaneras y las historias relativas a sus nombres”, concluyó el autor de Habanerías.