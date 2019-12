Una visita imprevista a la galería de la Aca (+ Fotos)

29 diciembre, 2019 - 07:19 AM

Pasaba yo esta mañana por la calle Obispo, de La Habana Vieja, sin prisa, pues todavía tenía mucho tiempo para llegar a donde iba, y me llamó la atención una vidriera, tras la cual se muestran obras plásticas muy interesantes, desde pinturas y esculturas, hasta instalaciones, evidentemente realizadas con materiales reciclados.

Aún no era hora de abrir, y estaban limpiando el piso, pero la empleada que hacía esa labor notó mi interés e insistió, muy amablemente, en que entrara.

Recorrí el lugar con mucho cuidado de no interrumpir la limpieza, atendido por una compañera también muy agradable, con quien me puse a conversar.

“Mire —le dije—, yo soy periodista y me gustaría dar a conocer este lugar, pero primero, ¿me puede decir su nombre?”

“Pilar Bouza —respondió, con una sonrisa—. Soy promotora cultural, una de las dos que atendemos al público aquí.

“Esta es una galería creada para que los artistas que pertenecen a la Asociación Cubana de Artesano Artistas (Aca), tengan donde exponer sus piezas, y dar a conocer su trabajo, que son muy interesantes”.

Pilar me guió por las muestras, mientras explicaba: “En estos momentos están exponiendo tres artistas: aquí tenemos la muestra Habitaciones, de María Estefanía Diez Moreno, “Nur”, y Jaseer Barbier Moreno, ambos graduados de la especialidad de pintura en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro.

“Estas piezas aluden a las intensas transformaciones, tanto físicas como espirituales, que vive el artista en el proceso de creación de su obra.

“En esta otra sala exhibimos Impermanencia, que son estas tallas en madera de Rafael Antonio Santiesteban Ortega, un artesano artista de la provincia de Las Tunas”.

“Es impresionante el aspecto etéreo y a la vez tan realista de estas piezas —comentó—. Es un trabajo muy fino y laborioso”.

“Sí. Él parte de una síntesis formal, casi minimalista, y como usted ve, se vale de planos truncos, que parecen desafiar la gravedad, para mostrar un discurso que trasciende la figura”.

Miré el reloj y me di cuenta de que esta galería me atrapó, y me hizo perder la noción del tiempo.

Tuve que correr para no llegar tarde a la reunión a la cual me habían convocado, pero valió la pena esta imprevista visita a la galería de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Obispo 411, entre Aguacate y Compostela, un lugar al cual volveré, siempre que ande por La Habana Vieja.