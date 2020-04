6 de abril de 1896: el día que iniciaron los Juegos Olímpicos de la Era Moderna

6 abril, 2020 - 08:43 AM

Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, las potencias mundiales se habían transformado con el auge industrial, los nuevos descubrimientos científicos y el nacimiento de la comunicación. En medio de aquel nuevo panorama existente, el deporte adquirió un papel decisivo en la comunidad mundial, lo que condujo a la “resurrección” de los antiguos juegos griegos.

El 6 de abril de 1896, por iniciativa del barón Pierre de Coubertin, dio inicio precisamente en Grecia la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. A pesar de muchas dificultades y una gran resistencia, la visión del pedagogo e historiador francés se hizo realidad finalmente.

Hasta el 15 de abril, la ciudad de Atenas se convirtió entonces en epicentro del mayor suceso deportivo ocurrido hasta entonces. Más de 15 mil espectadores se daban cita diariamente en el estadio Panathinaiko para ver competir a 240 atletas de 14 naciones, repartidos en 43 eventos de nueve deportes. Vale destacar que en aquella edición las mujeres solo pudieron asistir como aficionadas.

Australia, Chile y Estados Unidos fueron las únicas tres naciones participantes no pertenecientes al continente europeo. Cuba no pudo asistir por encontrarse bajo el dominio español. Con 11 preseas de oro, siete de plata y dos de bronce, el país norteño se agenció la cima en reñida porfía con Grecia, quien no obstante, los duplicó en el total de medallas (10 Oro -17 Plata – 19 Bronce).

Los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna fueron un rotundo éxito. Nunca antes en la historia un evento deportivo había atraído tanto público.

Sin dudas, Atenas marcó un antes y un después. Desde entonces el magno evento se ha celebrado cada cuatro años. Solo la primera (1916) y la segunda guerra mundial (1940 y 1944) han logrado suspenderlo en tres ocasiones y fueron aplazados en este 2020 por primera vez en la historia.

