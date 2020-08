A partir de la presencia eterna del Atleta Mayor (V y Final): continúa la obra deportiva

Idalys Ortiz, tres veces medallista olímpica y monarca en Londres 2012. FOTO/Marcelino VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

El medallero no es la única medida del desarrollo de la cultura física de un país. Pierre de Coubertin, a finales del siglo XIX, lo dijo bien claro. Gran falla es adjudicar a la lucha por la masividad el objetivo fundamental de garantizar la conquista de preseas y marcas.

Fidel Castro lo esclareció el 24 de agosto de 1974: “…los campeones dan la medida del avance técnico… No hacemos deportes solo para producir campeones, hacemos deporte por el bienestar de la juventud y por el bienestar del pueblo”.

¿Acaso Cuba tenía mayor desarrollo ajedrecístico que la Unión Soviética cuando José Raúl Capablanca se hizo campeón mundial y vencía a los mejores maestros de este país o de cualquier otro avanzado? ¿Había fortaleza en nuestra esgrima cuando Ramón Fonst, de solo 17 abriles, se convierte en París 1900 en el primer as olímpico de América Latina y, cuatro años más tarde, encabeza un seleccionado capaz de arrasar en San Luis?

Fonst y también Capablanca fueron genios de sus respectivas disciplinas, capaces de derribar todas las vallas y burlarse de la lógica con sus condiciones excepcionales. El primero, con Francia como escenario principal, adquirió en el extranjero no solo educación. Tampoco fueron mordidos por la miseria.

Hablar de auge deportivo real en Kenya, Etiopía o Jamaica, obnubilados por el fetichismo de las estadísticas del atletismo, es desafortunado: arribe a la esencia de los números y condúzcalos al nivel fidedigno.

En esos territorios no existe una cultura física de envergadura: extraordinarios corredores, sí, ¿pero dónde están sus basquetbolistas, voleibolistas, balonmanistas, esgrimistas, tiradores, pesistas, luchadores, púgiles, judocas, polistas, gimnastas…? ¿Hay clases de educación física para todas las personas, masividad…?

Los remito, además, a la cantidad de habitantes que nos sacan naciones como la colombiana, con «desgobiernos» incapaces de preocuparse ante las tantas muertes cotidianas de niños y adolescentes por hambre en La Guajira, que invierten en la importación de entrenadores consagrados y bien pagados para obtener galardones.

Lucha Greco Romana 120 KG Mijain López gana su segundo medalla de oro olímpica frente a Heiki Nabi de estonia. Foto: Vanguardia.cu.

La década más reciente

Una séptima fase en este recuento podría llamarse la del Gran Cambio (2011 -2020), en la cual han aparecido la remuneración y los contratos. Bienvenidos.

Fidel ha planteado tener muy en cuenta el momento histórico y el cambio de todo lo que deba ser cambiado.

Ah, complementa esa visión dialéctica al esclarecer que jamás debemos abandonar los valores, la lid contra la maldad externa e interna, el trato a los demás como seres humanos, el internacionalismo…Para esto no hay cambio alguno. La cultura física no puede quedar fuera de estas ideas.

Las exigencias del deporte obligaban a dedicarse a él por entero. Si un poeta, un músico, un bailarín o un pintor cobran por lo que hacen -el arte, algo tan divino-, ¿por qué un deportista no va a tener el mismo derecho al llenar las instalaciones con una actividad tan cultural como los versos y los cantos, el ballet y los cuadros?

Profundizo. El profesionalismo escultivo o utilización de una actividad como medio de lucro,y esto último es la ganancia o provecho que se obtiene de algo, especialmente de un negocio.

Sin embargo, profesionalidad es la calidad en lo que se realiza, eficacia en la propia profesión. y el profesional es lo relativo a quien se dedica a una profesión por oposición al aficionado.

Admiremos entonces la profesionalidad, su eficacia, el aumento de las posibilidades, y no el lucro por los negocios del profesionalismo. No es igual poder entregarse al deporte de su elección, vivir para el deporte y no del deporte, porque el pueblo lo quiere, lo permite y lo festeja (como en Cuba), que la actividad infestada por el poder de «don dinero» de diversas regiones.

El olimpismo congeló, empequeñeció, llegó a abolir la palabra amateur de sus cláusulas desde hace bastante tiempo: el gran brinco con los integrantes del dream team de baloncesto de Estados Unidos en Barcelona 1992.

Mucho antes, tales códigos eran burlados. Vayamos al verdadero fin de esa “objetividad”: la mirada de muchos de los dirigentes del Comité Olímpico Internacion al ancló en las fabulosas ganancias que hasta imponen cambios en las reglas y avivan lados putrefactos.

Contendientes e instructores se cansaron de que no les dieran un buen pedazo del pastel engullido por funcionarios y comerciantes: la televisión, las fábricas de vestimentas y calzados apropiados, etcétera, sin arriesgar un dedo sobre el ring, el tatami, los estadios… Los protagonistas exigieron tajadas suculentas.

El nuevo escenario trae nuevas complicaciones, aunque la decisión está sustentada en que los asalariados recibirán “… lo que le corresponde según su trabajo”, pues los ingresos “…dependen de los resultados alcanzados en el deporte que practica…”; debe cumplir con su actuación en las selecciones del país, y “…tiene la posibilidad de contratarse en equipos en el exterior, protegido por el Inder (Insituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación) y las federaciones deportivas, sin ser tratado como una mercancía” y será comprendido en la seguridad social, según los documentos oficiales.

Ismael Borrero, dos veces monarca mundial y campeón olímpico. Foto: Juventud Rebelde.

Los contratados jamás serán vendidos al mejor postor, nunca estarán solos en un ambiente tan infestado, robustecerán fogueo, oficio, profesionalidad allá, incrementarán su economía, aportarán un porcentaje de los ingresos del país y la seguirán representando en el entorno internacional.

Los cambios hay que enfrentarlos con la dialéctica y la honestidad en alto y un elevado sentido de la creatividad. El Héroe Nacional José Martí lo dilucida: hay que desconfiar de lo peor del ser humano y creer en lo superior de este. Debemos fortalecer lo más puro y derrotar lo más infecto en un soldador, un escritor o un pelotero; que no imite a un oso de circo que realiza su tarea por el caramelo prometido.

Graziella Pogolotti ilumina en su artículo Pensamiento y acción: «En este contexto dominado por principios utilitaristas de ganancia, se perfila la muerte del espíritu” (Juventud Rebelde, 19 de julio de 2015).

¿Imprescindible?: más calidad en la formación integral y en la atención espiritual y material. Los directores técnicos, los entrenadores deben ser, ante todo, forjadores: jamás pueden circunscribirse a aumentar la fuerza o la rapidez.

Al deportista le es vital poseer gran estatura ética y cultural. Al cubano más. Surgido de las masas, si se separa de ellas, languidece y aun puede ser despreciado por esas mismas masas que pesaron en su adelanto y refulgencia, sin ocultar el sacrificio y las dotes personales.

Recordemos lo expresado por Fidel el 16 de septiembre de 1987, durante el recibimiento a la delegación cubana a los Juegos Panamericanos de Indianápolis: «Hay principios que están por encima de todos los demás, están por encima, incluso, de todas las medallas de oro…”.

Y continuemos batallando por ese deseo tan justo: “Soñamos con el día en que no aparezca un país europeo, muy nórdico, muy blanco y de ojos azules, cuyas competencias las realiza tanto con kenianos, nigerianos, etíopes o ciudadanos de otros países, como con ciudadanos cubanos que se han robado…» (28 de septiembre del 2000).

En las escuelas comienza el movimiento masivo del deporte en Cuba. Foto: Cubadebate.

Se precisa reconocer las grietas del movimiento atlético propio para eliminarlas. Lanzada la masividad a un segundo plano por algunos. Culto al campeonismo. Exaltación desmedida al somatotipo. Millones de participantes en papeles, pero débil sistematicidad.

Deficiencias en las clases de educación física. Soslayo a la política de cuadros: personas no idóneas en diversos cargos. La riqueza científica subutilizada. Apremian relaciones plenas entre el Inder y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Frágil mantenimiento a las instalaciones y construcciones en mal estado.

Urge revivir los consejos voluntarios, las áreas especiales y racionalizar recursos. Saber andar por los caminos de la remuneración, los contratos, la relación con las ligas profesionales; alejados de la burocratización, no agigantar las pausas.

Necesitamos también mejor atención a la familia deportiva. Fortificar el quehacer político ideológico con creatividad, profundidad y hermosura. Debemos tener presente para las subsiguientes etapas la terrible pandemia de la COVID-19: cuando sea vencida dejará secuelas en la salud física y mental.

Cuba busca sus sueños en un escenario complejo y bajo asedio, herida como todo aunque estableció relaciones con Estados Unidos que, desde sus peores círculos, intenta envilecernos y derrumbarnos con manjares -¡cuánto veneno traen!- y el garrote presto.

Las “trumpadas rubiancas “dejaron sin antifaz los asquerosos anhelos del enemigo de nuestro movimiento deportivo, el más puro, aunque perfectible, Sin dogmatismo, debemos transformarlo y rescatarlo, y preparar el alma de los protagonistas para vencer la vileza estén donde estén.

En Cuba abundan los retos, pero el deporte será siempre un derecho del pueblo.