Ajedrecista Abel López, mejor cubano en el Festival Mundial de la Juventud sub.10 (+Fotos)

Abel López Rodríguez, de 10 años, es uno de los talentos del ajedrez habanero y cubano. Foto: Lázaro Abel López (padre del entrevistado).

En tiempos en los que permanecer en casa es la mejor opción, el mundo de los trebejos continúa su actividad competitiva. Recientemente concluyó el Festival Mundial de la Juventud para menores de 10 años y Abel López Rodríguez fue el único cubano ubicado entre los 10 primeros.

Lleno de sueños, y con una vida por delante para consumarlos, el novel atleta de mil 378 puntos Elo mostró su talento en una lid que reunió a 154 niños de diferentes latitudes.

Sin embargo, el resultado no es fruto de la casualidad. El habanero, que el pasado 3 de agosto cumplió 10 años, ya exhibe un palmarés que inspira respeto.

Tercer lugar en el Torneo Buscando a Capablanca, categoría sub.8, celebrado en 2018, medallista de oro y premio al Mejor Atleta en la quinta edición del Torneo Nacional Ernesto Che Guevara (sub.10), efectuado en Viñales (Pinar del Río), en marzo del pasado año, así como el subtítulo en el nacional infantil René Portela In Memoriam son algunos de sus lauros en 2019.

Además, Abel obtuvo bronce el pasado año en el torneo 505 Aniversario de la Villa Santa María del Puerto del Príncipe, en Camagüey, y el quinto lugar en el Capablanca Infantil online, este último efectuado en 2000 y en pleno azote de la pandemia.

Los dos últimos años han sido, sin duda, de gran crecimiento deportivo para el capitalino.

Así finalizó la categoría sub.10 del Festival Mundial de la Juventud de Ajedrez online. Foto: Cortesía del entrevistado.

En el recién finalizado Festival Mundial de la Juventud (online), torneo que se desarrolló en Sistema Arena, a cinco minutos más dos segundos de bonificación por jugada, en un tiempo de duración de una hora, Abelito logró efectuar 12 partidas, y totalizó 15 unidades, válidas para anclar en el cuarto puesto, empatado con el peruano Darián Yarasca (tercero), pero desfavorecido en el sistema de desempate.

Como es habitual en los últimos meses, fuimos en busca de su historia y sus vivencias. Logramos comunicar con su madre vía internet, quien gentilmente accedió a que su pequeño campeón colaborara en exclusiva para este espacio.

¿Qué representó haber sido el mejor ubicado por Cuba en este certamen?

“Fue un logro importante en mi carrera. Me sentí bien, pero quería alcanzar una medalla. En los momentos finales del torneo aparecía en el tercer lugar y de pronto el peruano pasó a ocupar ese escaño por el sistema de desempate. No obstante, considero que es muy bonito ver mi bandera junto a mi nombre dentro de los 10 premiados”.

Según comenta su madre, Meyli Rodríguez, con solo cinco años Abel matriculó en la academia del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez (ISLA). Desde entonces, varios son los diplomas de oro obtenidos en eventos organizados por este centro.

Consciente de que nunca es demasiado temprano para enfocarse en grandes proyectos, desde ahora Abelito sueña con obtener el título de Gran Maestro (GM) y ganar torneos nacionales e internacionales.

Abel entrena ajedrez desde los cuatro años. Foto: Lázaro Abel López (padre del entrevistado).

¿Cuánto ha influido el apoyo de tu familia en cada uno de los resultados?

“Ha influido mucho. Me inicié en este deporte gracias a mi papá cuando solo tenía cuatro años. Al siguiente, mamá y papá me iniciaron en las clases de ajedrez con la profesora Eumelia León (Mely). Desde entonces, siempre están conmigo en cada competencia, ya sea en La Habana o en cualquier otra provincia. Me ayudan mucho en la preparación diaria”.

¿Y tus entrenadores?

“Los tengo que mencionar todos. Inicié con la Maestra FIDE (WMF) Eumelia León y actualmente me entrenan el profesor Roberto Suri y el Gran Maestro (GM) Luis Lázaro Agüero, a los cuales le debo todos los resultados obtenidos”.

Abel (niño a la izquierda) con su diploma de medallista de plata en el torneo René Portela, desarrollado en Guanabacoa. Foto: Lázaro Abel López, padre del entrevistado.

¿Recuerdas algún torneo con especial cariño?

“Si, disfruté mucho el torneo celebrado el pasado año en Viñales. En aquella ocasión obtuve mi mejor resultado y fui premiado como el mejor atleta”.

¿En qué grado estás y como te va en la escuela?

“Curso el cuarto grado en la escuela primaria Nicolás Estévanez y tengo buenos resultados académicos. Me gustan mucho las matemáticas y la computación”.

¿Qué haces en tus ratos libres?

“Jugar con mis amiguitos en el parque. Aunque en los últimos meses lo que hago es jugar cartas y otros juegos de mesas con mi familia. En la computadora juego FIFA 2020”.

Además del ajedrez, ¿qué otro deporte te gusta?

“Me encanta el fútbol, mi equipo es el Barcelona y el jugador es Leonel Messi».

Y como la actividad en el mundo de las 64 casillas no recesa ni un solo instante, Abel, quien se considera ferviente admirador de José Raúl Capablanca, participa ahora mismo en el Torneo Iberoamericano para menores de 12 años.

Deseándole éxitos despedimos la entrevista. Este talentoso niño habanero está enfocado en “coleccionar” nuevas victorias: condiciones tiene y empeño le sobra.