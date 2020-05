A Billy Conn lo noqueó más el exceso de confianza que Joe Louis

Nueva York. Junio 18 de 1941. Billy Conn, el magnífico titular del mundo de los semicompletos, escenifica una gran pelea frente a Joe Louis.

Muchos ven tambalearse la aureola de gloria de este boxeador, que la mayoría asegura se convertirá en uno de los campeones más brillantes de los pesos pesados de la historia y uno de los atletas más reconocidos de todas las épocas.

La vida les dará la razón, aunque ahora el sorprendente retador esquiva, golpea y baila a pesar de las libras de menos y está proporcionando un susto al “Bombardero Negro”.

Decimotercer round. Billy burla los puñetazos, lanza el jab, soslaya la mesura, se lanza a rematar.

Su oponente encuentra un resquicio, un ligero descuido y, por ahí mismo, ¡suávana!, le “apaga las luces” y le destroza los anhelos.

Cinco años después, Joe logra vencer a su difícil rival por la vía del nocaut otra vez.

Atlanta 1996: el descuido de Duvergel

La rumba de los cubanos imponía el ritmo sobre el ring con una escuela sobre la base de “dar y que no te den” del astro Kid Chocolate, aunque Alcides Sagarra asegura haberlo llevado al “que no te den y dar” que, parafraseando al cantautor Silvio Rodríguez, es lo mismo pero no es igual.

El recio púgil Alfredo Duvergel ha demostrado su calidad en los 71 kilogramos. En la primera salida supera10 a dos al polaco Joszef Gilevski, en octavos despacha 5×2 al ucraniano Serguei Gorodnitchev, doblega 15×8 en cuartos de final al italiano Antonio Perugino y en la antesala de la final vence 28×19 al kasajo Eremakhan Ibraimov.

En la pelea decisiva, “El Pulpo” Duvergel sigue con su ritmo habitual de no dar ni pedir tregua entre las cuerdas: tirar, tirar y tirar golpes.

El combate sigue la senda feliz para el cubano. La ofensiva abre brechas, marea, arrincona al estadounidense David Reid.

En el segundo, el antillano arrecia de tal manera que llega con clara ventaja al capítulo final.

Tercer asalto: Duvergel continúa llevando la voz cantante. Clava izquierdas y derechas sobre el adversario. La victoria es cuestión de tiempo, expresa un narrador.

“¡No vayas al ataque, no intercambies, no te confíes…!”, quisiera gritar cuando recuerdo el suceso. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero el deseo me gana enlazado a la tristeza.

El golpe. Se acaba la canción. Cae Alfredo. El corajudo atleta ha realizado una digna labor. A su regreso, Fidel Castro habla con él, lo anima, le reconoce combatividad, valentía. También el pueblo. Pero cómo duele aún aquel desliz por el exceso de confianza, por ese ligero descuido.

Lo confieso. Este texto no se enlaza por pura coincidencia con la lucha contra la COVID-19, el cuidado que todos debemos tener, la imperiosa necesidad de no bajar la guardia. El exceso de confianza a veces noquea.