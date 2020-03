En el Cotorro dan en la diana

Ernesto imparte conocimientos teóricos del tiro y no pierde ocasión para trabajar en la formación humana y social. Pedagogo al fin sabe que no solo resulta vital la preparación atlética.

“Vine porque un amigo mayor me embulló cuando el profesor fue a la escuela. Me dijo que iba a ir a competencias y divertirme mucho en el área”, expresó desenvuelto.

Dayron se enamoró de este deporte: “me encanta venir, lo hago todos los días, pero no he podido asistir a las competencias. En casa no me apoyan mucho, vivo con papá, mi tía y dos hermanos”.

Apesadumbrado explicó que “mi tía no puede estar en todo. Somos tres niños y mi papá tiene que trabajar. Tampoco me pueden ayudar con los gastos de los viajes o tienen que hacer algo y no pueden acompañarme a las competencias. Los entiendo, pero voy a seguir en el área. También me gusta estudiar, he salido bien en todos los exámenes”.