19 diciembre, 2019 - 08:53 AM

La Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) evaluó este miércoles en La Habana los resultados del control y fiscalización a las Escuelas de Formación de Atletas de Alto Rendimiento y las Academias de Béisbol en el país, con excepción del municipio especial Isla de la Juventud.

El debate estuvo encabezado por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Roberto Morales Ojeda, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, y el nuevo vicetitular de ese organismo, Ariel Saínz.

Con vistas al proceso de evaluación, se elaboró una guía para facilitar el intercambio con directivos, trabajadores y población en general. Cerca de mil 200 personas fueron escuchadas para conformar el informe.

La presentación, a cargo de Yamilka Rodríguez, vicepresidenta de la comisión, se basó en los Lineamientos 134 y 135, relativos a la necesidad de elevar la calidad y el rigor en la formación de los deportistas.

Principales puntos del informe:

– La escuela Cerro Pelado acumula mobiliarios en mal estado y persiste allí el deterioro. A pesar de la inversión en los dormitorios, los baños no funcionan bien, y en el comedor olímpico no son suficientes los aseguramientos de vegetales y frutas.

– Se sugiere el rescate de las Escuelas de Perfeccionamiento Atlético (Espa) para que no se pierda el talento.

– En el béisbol las estructuras existentes y la falta de implementos deportivos afectan el desarrollo en la base. Se recomienda que se consoliden aulas afines para los alumnos talentos.

– Urge un trabajo más integrado entre los gobiernos territoriales y el Inder.

– Se debe avanzar en el trabajo político-ideológico con los atletas.

– Como aspectos destacables, aparecen la cobertura docente y el proceso de matrícula, ajustado al cronograma establecido, aunque se debe mejorar la captación. También fueron mencionadas las tareas de remozamiento acometidas en la Ciudad Deportiva, el aseguramiento material para el inicio del curso y la recuperación de instalaciones.

De modo general, en el resumen, con marcado carácter crítico, se insistió en mejorar las condiciones de vida de los centros Cerro Pelado y Giraldo Córdova Cardín.

Aníbal Ramos, diputado por la provincia de Granma, dijo que en su territorio se aprecia el enfrentamiento a los problemas, la relación intrínseca entre profesores y estudiantes y el rejuvenecimiento de los escenarios deportivos.

No obstante, Ramos consideró necesario continuar trabajando en la cultura del detalle y a optimizar el uso de la informatización en cada uno de los niveles de enseñanza deportiva.

Rolando Acebal, jefe técnico de la selección nacional de Boxeo y diputado por Guantánamo, remarcó la estructura organizativa, la preocupación de los dirigentes por el deporte y la interacción a todos los niveles.

Más tarde, Gema de los Milagros Rodríguez, de La Habana, comentó que en el coliseo de la Ciudad Deportiva ya se recuperaron áreas como la piscina de clavado, el terreno de tenis y, poco a poco, se cumple el plan de reanimación.

En tal sentido, Yipsi Moreno, miembro del Consejo de Estado y diputada por Camagüey, insistió en agudizar la mirada durante la inspección a instalaciones y subrayó la importancia de que exista más sentido de pertenencia.

“Nos hemos quedado en el problema, nos hemos vuelto expertos en detectarlo, pero no en las soluciones. En el atletismo dejamos de participar en 19 eventos durante los Juegos Panamericanos, y para los Olímpicos hay grandes posibilidades de que no asistamos.

“Durante el recorrido -dijo la comisionada nacional de Atletismo-, me di cuenta de que debe unirse la pirámide, ganar solidez. El municipio es la base, se debe elevar la calidad y remontarnos a la época dorada del deporte rey cubano”.

Yipsi pidió la revisión de programas de estudio y un mayor rigor en las clases de Educación Física.

Por su parte, Dunia Borroto, diputada por la capital cubana, estimó que se debe priorizar la relación trabajo-descanso y perfeccionar las condiciones de los dormitorios, pues el descanso es fundamental para el rendimiento de los atletas.

Hernán Ochoa, legislador por Holguín, fue partidario de consolidar el trabajo político-ideológico a través de la prensa y rescatar la masividad del deporte.

Yaramís Armenteros, de Camagüey, afirmó que, en comparación con 2018, el informe de 2019 muestra un desarrollo de la actividad física, y llamó a la imbricación de los sectores en el desarrollo del movimiento deportivo.

Gastón Martínez, también de ese territorio, informó que en la academia de béisbol agramontina solo cuentan con un psicólogo y un psicoterapeuta para todas las categorías, lo cual a veces es insuficiente. Asimismo, afirmó que no siempre los profesores son los más capacitados.

Para combatir lo anterior, la pinareña Elizabeth Blanco instó a elevar la preparación de los entrenadores, convencer en los entrenamientos y atender a las inquietudes de los atletas.

En el 2019, el Inder recibió 111 módulos de computadoras y 315 máquinas. El incremento salarial permitió mejorar la cobertura docente y se trabajó en conjunto con la industria deportiva en la calidad de los implementos.

Osvaldo Vento, presidente del organismo, calificó de excelente el debate, un criterio avalado por 16 intervenciones y la profundidad de las mismas.

“Hemos hecho un análisis del sistema deportivo cubano. En este, el vínculo entre los colectivos de trabajo es básico. Coincido con los planteamientos que piden insistir en la cultura del detalle, el sentido de pertenencia, aprender de las buenas experiencias, la planificación y hacer mejor uso del presupuesto del estado.

“Lo importante es ver cuánto más podemos hacer. Identificar los problemas es una parte, lo que urge es la solución para poder avanzar”, aseguró Vento Montiller.

Por su parte, Morales Ojeda afirmó que el recorrido realizado por el país cumplió el objetivo de fiscalizar el trabajo en los centros de alto rendimiento y elaborar un plan de acción. “Nos puede limitar la situación económica, pero no la disposición como parte del proceso de continuidad que llevamos a cabo, donde la creatividad es esencial”, puntualizó.

El vicepresidente del Consejo de Ministros destacó el papel del claustro de entrenadores en la atención a la docencia y en el rescate de la historia del movimiento deportivo cubano.

También se refirió a la importancia de la escuela de formación de profesores de Educación Física (Epef) para lograr un desarrollo integral y tributar a la base. En su intervención, precisó la relevancia de la producción de contenido para la informatización y la necesidad de darle una mirada a las estrategias de comunicación, tanto en el público interno como externo.

Actividad física comunitaria: la integración del trabajo es esencial



La Comisión de Salud y Deporte también acogió la exposición de los resultados del control y fiscalización de los servicios que presta el Inder a la actividad física comunitaria. A la presentación realizada por Arelys Falcón se incorporó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los principales problemas detectados fueron el mantenimiento de los gimnasios biosaludables y las limitaciones en las piezas de repuesto en Cienfuegos y Matanzas, la insuficiente divulgación por los medios de prensa de la actividad física comunitaria, la carencia de vestuario para los equipos de adultos mayores y de implementos deportivos para el trabajo con personas de las distintas edades.

Entre las consideraciones generales del informe estuvieron que, aunque existe un programa de reparación y mantenimiento de áreas deportivas, aún no se cubre la demanda, y se necesita aprovechar las iniciativas generadas en los territorios.

Otra de las dificultades encontradas es que, si bien se atiende a gran parte de la población y se mejoran las condiciones para el practicante sistemático, se debe buscar alternativas para contrarrestar el déficit de fuerza técnica.

Asimismo, aunque está implementado el programa de psicoprofilaxis del embarazo en todas las áreas de salud y se cuenta con el apoyo del personal, según el convenio Minsap-Inder, es insuficiente la presencia de las embarazadas.

Esteban Lazo, presidente del Parlamento, se interesó por la participación de las glorias deportivas, trabajadores sociales, profesores de Educación Física y personal de salud en las actividades comunitarias, e insistió en la integralidad del proceso.

El diputado Hernán Ochoa, de Holguín, habló sobre los beneficios de la práctica de ejercicios físicos para la salud. En tal sentido, la doctora santiaguera Lourdes Caballero reflexionó en torno a la función de la prensa en la divulgación de las ventajas del deporte para elevar la calidad de vida.

Los parlamentarios se refirieron, además, a la importancia de buscar alternativas en los barrios, apelar al movimiento de activistas y a la alianza que debe existir entre la actividad física comunitaria, el Inder, consejos populares y combinados deportivos.

“Hablar del practicante sistemático es hablar de talento y es lo que tributará a la masividad, cantera del alto rendimiento”, concluyó Yamilka Rodríguez.

En video, otro martillazo de Yipsi Moreno en la Asamblea Nacional

Por: Angélica Arce Montero e Irene Pérez

Tomado de: Cubadebate