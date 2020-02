El entrenador habanero Fidel Hernández y su pasión por el fútsal

“Vine a vivir a La Habana en 1993 porque mi esposa heredó una casa en Regla. Al llegar aquí supe que no había canchas para practicar el llamado fútbol once, pero sí existían espacios para jugar fútsal. Así comencé a conocer este deporte y a enamorarme de él”.

—A Industriales lo he dirigido en ocho ocasiones y a La Habana una vez. Además, me desempeñé como preparador físico en dos certámenes, también con La Habana. He estado en el banquillo, de alguna manera, en 11 de los 13 campeonatos celebrados. Los dos años que no estuve —2004 y 2012— me hallaba cumpliendo misión en la República Bolivariana de Venezuela, por cierto, también vinculado al fútbol sala.