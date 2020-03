Español llega este miércoles a La Habana en moto acuática (+Tuit)

Después de un retraso en su itinerario debido a las adversas condiciones del tiempo, para este miércoles, a las 15:00 (hora local), está prevista la llegada a la bahía de La Habana del español Álvaro de Marichalar a bordo de una moto acuática.

José Miguel Díaz Escrich, comodoro del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, informó que una embarcación de esa entidad acompañará hasta la altura del Cristo de La Habana al intrépido navegante, quien realiza una vuelta al mundo para rememorar la hazaña de Magallanes y Elcano en el siglo XVI.

Álvaro de Marichalar saludará así los 500 años de la fundación de San Cristóbal de La Habana antes de seguir rumbo al canal de entrada a la Marina Hemingway.

Allí lo esperarán embarcaciones del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, en cuya sede se dará la bienvenida al navegante que en solitario hace la circunnavegación del globo terráqueo en una moto acuática llamada Numancia.

Hace unos días llegué a Cuba desde Haití. En Baracoa me esperaba mi amigo J.M. Escrich que me ayuda siempre que recalo en Cuba.

Gracias al C.N.I.H.

Gracias a Grupo GAVIOTA.

Gracias a MELIÁ HOTELS.

Gracias a todos los cubanos que me dan su cariño y fuerza para seguir en mi rumbo. pic.twitter.com/ShgXSy9C1A

— Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) March 10, 2020