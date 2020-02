Futsal provincial: listas las semifinales

Los cuartos de final del Campeonato Provincial de Fútbol Sala se disputaron este domingo y Juveniles, Diez de Octubre, Marianao y Vasco Navarro consiguieron el pase semifinalista que los acerca cada vez más al añorado título.

Quizás a muchos les pueda sorprender la victoria de cuatro anotaciones por uno obtenida por la selección juvenil de la capital ante Regla, subcampeón de la anterior edición. Sin embargo, los muchachos solo hicieron cumplir, a la hora cero, el talento demostrado durante todo el torneo.

Según lo visto sobre la cancha, la ausencia de presión y el intimidante desborde técnico de sus jugadores les convierten en fuertes aspirantes a la corona.

Destacaron frente a los reglanos Iduán Martínez con un doblete; mientras Yordanis Galán y Jonathan Hernández también perforaron las redes contrarias. Por los derrotados Richard Evelio marcó el de la honrilla.

Los demás resultados eran, en cierto modo, esperados, como fue el choque entre el monarca defensor Diez de Octubre y Centro Habana, en el que los campeones no tuvieron piedad y los derrotaron 4×1.

No obstante, las palmas para los del centro capitalino, quienes clasificaron in extremis a los play off el propio sábado, tras la caída de Arroyo Naranjo 3×4 ante Vasco Navarro y la goleada que logró Centro Habana 6×2 ante Boyeros.

Volviendo a los agraciados de este domingo, Marianao venció al Cerro 3×1 y dejó en claro que ya no es el conjunto sotanero de ediciones anteriores; lo mismo hizo Vasco Navarro al doblegar por la mínima 2×1 a Playa.

Este martes la mesa está servida en la sala Ramón Fonst con los enfrentamientos semifinales entre Juveniles-Vasco Navarro y Diez de Octubre- Marianao.

Resultados del 2 de febrero (cuartos de final)

Regla 1-4 Juveniles

Diez de Octubre 4-1 Centro Habana

Marianao 3-1 Cerro

Vasco Navarro 2-1 Playa

Pareo del 4 de febrero (semifinal)

Juveniles vs Vasco Navarro (15:15)

Diez de Octubre vs Marianao (16:15)