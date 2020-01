Futsal Provincial: se despejan las interrogantes

Cuando restan pocas jornadas para que concluya la fase regular del Campeonato Provincial de Fútbol Sala, ya se divisan los equipos con mayores posibilidades de avanzar a los play off.

Por el grupo A, Regla y Cerro mandan igualados con 13 puntos, tras hacer tablas este miércoles en choque muy disputado con marcador final de 1×1.

En zona de clasificación se encuentran, además, Vasco Navarro (10) y Arroyo Naranjo (9); mientras Centro Habana sigue en la pelea con seis unidades.

Luego con pocas esperanzas quedan Boyeros y San Miguel del Padrón (3) y prácticamente eliminado el plantel de La Habana Vieja.

La llave B, por su parte, está más definida. Diez de Octubre, Marianao y Juveniles marchan a la vanguardia con 12 puntos cada uno y, al parecer, por la convincente actuación de estos conjuntos, solo dejarán en disputa el cuarto cupo.

Los contendientes Cotorro (6), Habana del Este (4) y Playa (3) están obligados a ganar si quieren continuar en la fiesta, sobretodo, porque chocan entre sí.

La Lisa y Plaza de la Revolución, sin conseguir victorias todavía, ya pueden ir pensando en el próximo campeonato.

Resultados 22 de enero:

Regla 1-1 Cerro

Plaza de la Revolución 1-12 Diez de Octubre

Reajustes del calendario competitivo para las próximas jornadas:

25 de enero

– Habana del Este vs Playa, a las 13:00 hora local.

– San Miguel del Padrón vs Centro Habana, a las 14:00.

– Arroyo Naranjo vs Habana Vieja, a las 15:00.

– Marianao vs La Lisa, a las 16:00.

– Juveniles vs Diez de Octubre, a las 17:00.

26 de enero

– Boyeros vs San Miguel del Padrón, a las 09:00.

– Vasco Navarro vs Centro Habana, a las 10:00.

– Cotorro vs Habana del Este, a las 11:00.

– Plaza de la Revolución vs Playa, a las 12:00.