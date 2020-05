Hazañas olímpicas en Atlanta 1996 (II Parte y Final)

13 mayo, 2020 - 07:26 AM

Si en el trabajo anterior narramos las hazañas de dos grandes como Ana Fidelio Quirot y Driulis González en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, no fueron menos otras atletas y, por supuesto, sus colegas hombres de la delegación cubana.

Encabezadas por Mireya Luis y Regla Torres, reinas del voleibol por segunda ocasión. Las Espectaculares Morenas del Caribe consiguieron seis victorias frente a dos derrotas, 19 sets ganados y nueve perdidos, con 368 puntos a favor y 304 en contra en una lid en la cual estuvieron presentes las mejores del planeta en la disciplina de la malla alta.

En el grupo B de la fase preliminar, las antillanas doblegaron a canadienses, peruanas y alemanas 3×0, cedieron ante las brasileñas con igual resultado yante Rusia 3×1.

En los cuartos de final blanquearon a las estadounidenses, se desquitaron de las representantes del Gigante Sudamericano 3×2 en la semifinal y en la disputa decisiva dispusieron de las chinas 3×1.

Además del dúo mencionado formaban parte de la selección Magaly Carvajal, Raisa O¨Farril, Marlenys Costa, Regla Bell, Ana Ibis Fernández, Lily Izquierdo, Idalmis Gato, Mirka Francia, Daimaris Agüero y Yumilka Ruiz.

En el judo, las pupilas de Ronaldo Veitía agregaron otras preseas sensacionales, además del oro de Driulis González.

Estela Rodríguez alcanzó plata en la división superpesada, mientras que el bronce fue al pecho de Legna Verdecia (52), Diadenis Luna (72) y Amarilis Savón (48).

El turno para los hombres

Por encima del color de las medallas pondero las conquistas en natación, deporte difícil, con resultados en naciones desarrolladas, sin historia descollante en Cuba y frente a los más destacados de verdad no como en otras disciplinas en las que no actúan los mejores en la magna cita, por ejemplo, fútbol, béisbol, boxeo, aunque ello no demerita sus logros.

¡Cómo resplandecen la plata de Rodolfo Falcón y el bronce de Neisser Bent en los 100 metros del estilo espalda! Solo los supera el estadounidense Jeff Rouse, subtitular en el anterior clásico de Barcelona 1992.

El sitio dorado para el equipo de pelota e igual lauro para los púgiles Maikro Romero (51 kilogramos), Héctor Vinent (63,5), Ariel Hernández (75) y Félix Savón (91), estos dos últimos por segunda ocasión.

En la lid boxística quedaron subcampeones Juan Hernández Sierra (67), Arnaldo Mesa (54) y Alfredo Duvergel (71).

Pablo Lara, forzudo vencedor en los 76 kilos de levantamiento de pesas al totalizar 367,5 kilos con 162.5 de arranque y 205 en envión.

Lucha grecorromana: Filiberto Azcuy es el ganador de los 74 kilogramos, Juan Luis Marén fue segundo en los 62, en tanto el librista Alexis Vila (48) finaliza tercero.

El bronce fue la conquista alcanzada igualmente por el triplesaltista Yoelbi Quesada y el combinado de florete, integrado por Elvis Grégory, Oscar García y Rolando Tucker. El espadista Iván Trebejo reservó el peldaño plateado.

Galardones como los de Ana Fidelia, Falcón, Bent y Driulis siguen iluminando. Todo cubano, todo amante del deporte debe recordar esos lauros que destacan, más allá de lo atlético, por el amor, lo humano, la entrega y lo mejor del alma de la nación.

