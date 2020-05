Hazañas olímpicas: Charles Rigoulot quiso ser el hombre más fuerte del mundo

15 mayo, 2020 - 07:58 AM

Charles Rigoulot a escena. Desea ser el protagonista en el teatro de los músculos de los Juegos Olímpicos de 1924, con sede en París, capital de Francia.

Este panadero francés compite en la categoría de los semipesados. No hagan ruido, por favor. Ya va a ejecutar su envión para completar la gloriosa faena: primer impulso, las pesas al pecho, tijeretazo.

Los brazos no ceden, las piernas no ceden, el valor no cede. Vence. Declarará a los periodistas que él es el hombre más fuerte del mundo.

Uno de los reporteros le comenta que todavía falta la acción de los completos. El galo responde: “Ninguno de ellos levanta más que yo, a pesar de que me sacan bastantes libras. Ya lo verás…”.

Recuerda Rigoulot al periodista lo que pasó cuatro años antes cuando el ganador de la división máxima, el italiano Filippo Bottino, se impuso con menor triatlón que el vencedor en la categoría inmediata inferior, el galo Ernest Cadine, 265 por 295 kilogramos.

No ocurrirá ahora pero el parisino se aferra a que la idea de que es el más potente de los levantadores del planeta. Dejemos los hierros a un lado por el momento.

La presea de Rigoulot no será la única de oro para la nación sede: acumulan 12 los franceses en esa cita. Y cosechan otra: la de la improvisación. Y se es generoso al decirlo así.

Poco antes de la apertura del certamen faltaban muchos detalles. Y eso que la ciudad no era novata en estas lides, pues en 1900 acogió la segunda edición de la magna justa.

No extrajeron las experiencias de aquel fracaso organizativo cuando la salvación vino por el aporte de una entidad privada: el Racing Club. No hubo estadio. Se contendió en las instalaciones de la institución en el Bosque de Bolonia. Se nadó en el río Sena.

Podían desquitarse en 1924, trigésimo aniversario de la justa, pero ni el estado ni los dirigentes de la capital francesa lo consiguieron. De nuevo el Racing sacó la cara al prestar sus terrenos de Colombes.

El viejo estadio Martin fue reconstruido, pero el barrio donde estaba enclavado era, según periodistas del país sede, “el más siniestro y menos parisino que haya”. Además, “…la ciudad olímpica fue edificada en barracas dignas de la zona”.

El propio rescatador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, se dolió siempre del poco interés demostrado por sus compatriotas en ambas oportunidades.

No por gusto, como ha escrito el intelectual español Conrado Durántez, uno de los mayores conocedores de la vida de quien nos devolvió el olimpismo “la incomprensión de un sector de sus paisanos al sentido de su obra y las tensiones políticas del momento, motivaron el traslado y ubicación del Comité Olímpico Internacional a la ciudad suiza de Lausana, a donde llevó también los archivos, en virtud del acuerdo firmado en el Ayuntamiento de la ciudad el 10 de abril de 1915, viviendo en este país hasta su muerte ocurrida de forma repentina el 2 de septiembre de 1937, cuando paseaba por el parque de la Grange, en Ginebra”.

Y agregó: “En su testamento dejó establecido que su cuerpo fuera enterrado en Suiza, nación que le dio cobijo, comprensión y abrigo a él y su obra, y que su corazón fuera llevado al santuario de Olimpia, el motor espiritual de su ilusionado y fecundo quehacer olímpico. Allí reposa depositado en una estela de mármol desde el mes de marzo de 1938”.

En esta ocasión, en 1924, lo que si hay es muchísimo público. A la inauguración asisten 60 mil personas. Los tres mil 092 contendientes -136 mujeres- de 44 países tienen por lo menos más seguidores que en la justa efectuada en 1900.

Nurmi, Weismüller, el propio Rigoulot, con su madera de líderes atléticos, van confiriendo a las lides del músculo un sabor especial. Aunque no se apure, aún estamos en la apertura. Disfrútela.

El sol hace de las suyas este domingo 5 de julio de 1924. Los aficionados continúan llegando al estadio. Vienen en autobuses, taxis, trenes, tranvías, camiones. Hay un embotellamiento tremendo. Las últimas entradas se venden a precios altísimos.

Incluso, lega el presidente francés Gastón Doumerge. Lo recibe Coubertin. El acto esta a comenzar. Están presentes el rey Carol de Rumania, el sha de Persia, el Príncipe de Gales, También las estrellas de cine Douglas Fairbanks y Mary Pickford.

Sueltan palomas. Suenan las trompetas. Así inician los octavos Juegos Olímpicos de la era moderna.

El primer gran triunfo: el finlandés Ville Ritola en los 10 mil metros planos con 30 minutos, 23 segundos y dos décimas, tiempo que quiebra el récord del orbe. Su compatriota Paavo Nurmi no actuó en la prueba: se ha reservado para otras distancias y barrerá con ellas. Esa fue su olimpiada.

En los 200 lisos el as estadounidense Paddock es relegado al segundo peldaño por su coterráneo Scholz, mientras que en los 800 el inglés Lowle derrota al suizo Paul Martín.

Volvamos a los hierros. Allá está Rigoulot entrando a la leyenda alimentada por él: soy el hombre más fuerte del mundo, ha dicho. Se siente un canto al futuro pleno de éxitos superiores.

Vence los 175 y los 180 kilogramos. Va por los 185 kilos en la palanqueta. Los levanta y sostiene arriba. Pero, ¿qué sucede?, sus brazos ceden, las piernas ceden. El coraje no. Trata de… ¡ Cae!

El estruendo. El golpe. Desgarrones internos terribles. Se le acaba a Rigoulot la vida como pesista.

Desde entonces, este gran atleta será forzudo de un circo, un fenómeno que añorara, al borde de las lágrimas, aquellos tiempos del contienda olímpica sobre la plataforma.