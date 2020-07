Hazañas olímpicas: Chukarin, del campo de concentración nazi a campeón olímpico

15 julio, 2020 - 09:24 AM

El soldado soviético Víktor Chukarin dispara varias veces su fusil contra las huestes hitlerianas a las que enfrenta. Varios plomos muerden su cuerpo. Desmayo. Cuando despierta, manando abundante sangre, es un prisionero. Junto a otros camaradas lo conducen, casi arrastrándolo, a un campo de concentración.

Año 1944. La Segunda Guerra Mundial continúa desgarrando el planeta. Al joven no lo llevan al exterminio rápido. Lo hacen laborar duro, con una alimentación antihumana. Poco a poco lo están matando.

Al menos ha sobrevivido. Lo cambian varias veces de campo. En el último, de pronto, estampida. Los rumores de la debacle nazi son ciertos. Los guardias suben a los presos a varios camiones. Los desmotan. Hacia las embarcaciones Son cuatro muy llenas. Quedarán vacías. Más bien, desaparecerán junto a su carga. A cañonazos el enemigo las hunde. Ese fin sufre la primera, la segunda, la tercera. No les queda tiempo a los asesinos para concluir su tarea. Huyen.

Los de la cuarta nave se salvan. Víctor entre ellos. Cuando retorna al hogar, ni siquiera la madre lo reconoció inicialmente. A reponerse, a estudiar, a trabajar. En su caso, le llega una pasión, un amor. Será su novia eterna. Y se le puede ver abrazándola, besándola, adorándola, en el caballo de saltos, las anillas, los ejercicios en el suelo. Chucarin se convierte en uno de los gimnastas más sobresalientes de su país.

Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Debuta la Unión Soviética (U.R.S.S.) en el magno clásico. Víctor Chukarin vuela. Doma al potro. Con 19.20 puntos obtiene el cetro. También alcanza medallas de oro en el caballo con arzones (19.50), plata en anillas (19.55) y paralelas (19.60).

De igual modo es el más completo al acumular 115.70 y añade la corona por equipos y la de los ejercicios combinados. Se convierte en uno de los más extraordinarios atletas de la justa.

Observe a su compatriota Grant Shagynean maravillando con las anillas. Demuestra ser el mejor del mundo en la especialidad. Lo califican con 19.75. En individuales, segundo: 114.95; logra también los cetros colectivos ya mencionados y la plata en el caballo con arzones: 19.40, prueba donde alcanzó lo mismo su compatriota Yevgeny Korolkov, sexto en la lid personal (113.35.).

Su coequipero Valentín Muratov terminó cuarto: 113.70. Contendiente bronceado: el suizo Josef Stalder (114.75.). No soslayemos al soviético Dimitry Leonkin, bronce con los aros: 19.40.

Shagynean combatió al enemigo de la humanidad desde las filas del Ejército Rojo. Sufrió varias heridas en los enfrentamientos. La metralla dejó recuerdos en su pierna derecha. Después de la derrota fascista, se ayudaba a caminar con un bastón

Este joven debió ser sometido a varias operaciones. Como fármaco le recetaron practicar deportes. Prefirió la gimnástica. No solo pudo eliminar el uso del bastón: han visto cómo brilló en la justa de Finlandia.

¿Y las muchachas?

Las gimnastas soviéticos no se rezagaron: victoria plena en la primera aparición de la disciplina en el programa. Las lideró María Gorokhovskaya, la monarca del all around con 76.78, y subtitular en la viga de equilibrio (19.13), las asimétricas (19.26), los saltos al potro (19.19) y los ejercicios en el suelo (19.20.). En sus manos también la dorada por conjunto y la plateada de los combinados colectivos. Entre las más refulgentes de la cita.

Formaron parte del seleccionado vencedor, Nina Botcharova, segunda en la suma total con 75.94; Yekaterina Kalinchuk, estrella del caballo de saltos (19. 20); Galina Minaicheva, bronce en esta especialidad (19.16) y cuarta en lo personal (75.67); Ourbatnovitch, la quinta (75.64); Djourgueli y Danilova.

Aunque la húngara Margit Korundu finalizó tercera (75.82), se impuso en asimétricas (19.40) y alcanzó terceros puestos en viga (19.02) y sobre el piso (19), merece especial trato la joven Agnes Keleti, sexta (75.58), ganadora del torneo a manos libres con 19.36 y bronce en paralelas con 19.16.

Esta magiar, por su origen judío, debió esconderse, deambular por los bosques, para escapar de la criminal persecución de lo peor de Alemania. Al ser derrotada la bestia, volvió a la gimnasia que ya practicaba antes por orientación del padre, para recuperarse física y espiritualmente.

Lo consiguió y se convirtió, a partir de la lid finesa y de la albergada por Australia cuatro años después sobre todo, en una de las grandes gimnastas de todos los tiempos.

Recién, en un documental, ya nonagenaria, Korundu resaltó la importancia de la cultura física y del olimpismo.

¿Qué pasó en la gimnasia artística de Melbourne 1956? En próximas páginas conocerá los detalles.