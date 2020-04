Hazañas olímpicas: ese loco que salta de espalda

5 abril, 2020 - 07:06 AM

“Está loco, mira que saltar de espalda. Cuando yo te digo. Hay gente que le gusta inventar…”, así dijeron. También hubo risas. El estadounidense Dick Fosbury se burlaría de ellos con medallas.

Buscaba la continuidad que siempre va de brazos con la ruptura: se mantiene lo esencial, pero se lucha por el avance y debe eliminarse lo obsoleto, lo que fue y ya no es, lo que daba resultado y ya no lo da. No solo ocurre en las lides del músculo: ningún sector escapa de esa realidad que algunos osan ocultar abrazados al dogmatismo.

Edición XIX de los Juegos Olímpicos, en Ciudad de México 1968. Richard Fosbury obtiene la medalla de oro en salto alto con dos metros y 24 centímetros. Deja en plata y bronce a sus rivales más difíciles: su coterráneo Edward Caruthers (2.22) y el representante de la Unión Soviética Valentín Gravilov (2.20). Su triunfo se eleva por encima del galardón: demuestra la efectividad del nuevo estilo.

Ha tomado el batón de manos del soviético Valeri Brúmel, quien personifica una etapa, y con velocidad su innovación permitirá al ser humano llegar a superiores logros al vencer la varilla. Con el método tradicional jamás se habría conseguido dicho adelanto. Acabaron las risas desde entonces.

Saltar así es lo común ahora. Y aunque el creador de esa forma nunca quebró el récord mundial, le dijo adiós en la nación de los aztecas a la marca olímpica de Brúmel en Tokio 1964 cuatro años antes: 2.18, igualada en la cita japonesa por John Thomas (Estados Unidos), con fallas en intentos que lo limitaron al subtítulo.

Lo trascendental: en el manantial descubierto por Fosbury bebieron los practicantes de la prueba. En sus preseas y las plusmarcas estaba y está Dick. ¿Quién puede borrarlo? Solo los ingratos pueden desconocerlo o regalarle la negación.

Como ha escrito el historiador deportivo y profesor de matemática José Elías Bermúdez Brito en Por los caminos del olimpismo (Editorial Deportes, 2013): Richard “…nacido el 8 de marzo de 1947, en Portland, estudió en la Universidad de Oregón y desde que empezó a practicar el salto de altura, comenzó a experimentar su nueva técnica, con la que mejoró notablemente sus resultados.

En 1968 se tituló al aire libre y en pista cubierta, y clasificó para representar a Estados Unidos en los Juegos de Ciudad de México”.

Allá, expresa también el escritor: “…cautivó al público cuando superó en el primer intento 2.22 m. con un espectacular e innovador estilo atacando el listón de espalda para acostarse prácticamente encima de él, con lo cual se convirtió en un innovador en la lucha contra la gravedad…”.

Sin esa manera de realización el gran Javier Sotomayor no habría podido romper marcas mundiales, ni hubiera sido el dueño de la especialidad en justas juveniles, varios Juegos Panamericanos y Centroamericanos, y en la gran cita, albergada por Barcelona en 1992 con 2. 34 metros.

Sotomayor confiesa: “Le tenía miedo a las alturas. Godoy, mi entrenador de entonces, me quitó el susto”.

José Godoy forjó al joven más allá de lo atlético. Con ninguno de sus alumnos se circunscribió en entrenar solamente para incrementar la fuerza, la rapidez, las habilidades. Esculpía las almas, lo fundamental.

A su hogar honesto, apabullado por la miseria y el racismo, le llegó la alegría de 1959. Le hizo swing al lanzamiento proporcionado por la nueva vida: desarrolló su amor por las lides del músculo, estudió en Cuba, en centros de cultura física del campo socialista.

No se ató a las aulas: creo en la práctica desde lo aprendido. Convencía con el saber y el ejemplo, sin contentarse con la aceptación de superiores conquistas. Godoy adaptó el descubrimiento a su discípulo.

A la muerte del gran entrenador, siguió guiándolo, para dicha del genial atleta, Guillermo de la Torre, otro destacado preparador, quien desde su labor lo condujo a quebrar marcas y obtener diversos galardones.

Incrementadas las virtudes, a partir de las potentes raíces dejadas por José, el joven se convirtió en el mejor saltador de altura de todos los tiempos, más allá de los 2.45 metros de su vigente récord mundial. Su estatura ciudadana, al mismo nivel.

El matancero Sotomayor ha universalizado a Cuba ( y a su natal Limonar) y la altura alcanzada por él está colocada en una varilla a la entrada del Museo Olímpico de Lausana. En ella brillan el desarrollo del movimiento deportivo antillano, Godoy, De la Torre y también Fosbury. Sin “este loco que salta de espalda” ni hablar de los grandes resultados en la especialidad.