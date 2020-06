Hazañas olímpicas: la grandeza de Carl Schumann

2 junio, 2020 - 08:08 AM

Muchos historiadores, escritores y periodistas han sido injustos con el alemán Carl Schumann, de extraordinario brillo en los Primeros Juegos Olímpicos, celebrados en 1896.

A Schumann algunos lo han lanzado al olvido o, cuando más, lo tocan suavemente, de pasada.

Ensombrecida su gloria ante el mayor canto a corredores, saltadores, lanzadores, incluso nadadores y, en especial, por el triunfo del maratonista Spiridon Louis quien llenó de gloria a los griegos en el campo y pista, disciplina de la que esperaba más la sede y debió contentarse con aquel alegrón superdivulgado y poetizado..

El germano resultó el participante más polifacético con logros al conquistar cuatro títulos, dos segundos puestos y un sexto distribuidos en tres deportes, según varias investigaciones.

Schumann obtuvo tres máximos galardones en gimnasia (as individual, el mejor en el caballo de caballo y por equipos).

Además, y a pesar de los esfuerzos de los helenos Tsitos y Christopoulos, los venció en la lucha grecorromana, obtuvo un tercer lugar en levantamiento y fue sexto entre los saltadores de longitud con 5.70 metros.

Es cierto que los reportes y los numeritos de entonces son confusos, lógico reflejo de la confusión de los hechos, mas hay que buscar y encontrar la luz de aquellos y adaptarla, sin negarla de forma absoluta jamás.

¿Cómo comprender el presente si soslayamos sus raíces? ¿Por qué negar a Carl Schumann y a muchos como él, de brillantez en las batallas iniciales del certamen restaurado por Pierre de Coubertin?

Tampoco hemos tratado correctamente a dos gimnastas posteriores que iluminaron la lid: los estadounidenses Anton Heida y George Eyser.

El primero se coronó cinco veces: ejercicios sobre el potro, los combinados, saltos al caballo y barra fija, en este último empatado con su coterráneo Henning, y agregó un subtítulo en las paralelas, ganadas por George quien añadió la gran dicha en la ascensión a la cuerda, su empate con Heida en los saltos al caballo y los subcampeonatos en los combinados y el potro, así como tercero en la barra.

Ambos encabezaron el triunfo de su conjunto, aunque el austriaco Julius Lenhart consiguió ser el máximo acumulador, seguido del alemán Willhen Weber y el suizo Adolf Spinnier en una competencia propia de los inicios de la lid: rara, falta de consolidación real, ligando elementos de otra disciplina.

Por cierto, por Estados Unidos actuaron tres seleccionados, ocupantes de los tres primeros sitios del podio. Eso sí: en lo realmente propio de la gimnástica, ninguno como los dos estadounidenses fueron mencionados.

Cuando utilizó el hemos para referirme al soslayo de las figuras, no lo hago por el plural de modestia: me incluyo porque en mi libro De Atenas a Moscú, las Olimpiadas (Gente Nueva, La Habana, 1979) no los visibilicé como merecen.

Tenía que dedicarle un espacio distinguido al germano Carl. Debí ubicar a Heida junto a Archie Hahn, James Lightbody, Harry Hillman, Thomas Kiely, Ramón Fonst, en esa lista de los sobresalientes de la tercera cita olímpica.

Al menos, los historiadores citados a continuación no enviaron a aquellos titanes a la oscuridad plenamente. El español Juan Fauria que en Las Olimpiadas (Herakles, Barcelona, 1967) expresa en relación con 1896, lejos de la hondura: “Destaquemos el doble triunfo de Karl Schumann, de Alemania, en lucha grecorromana y en la disciplina de gimnasia de salto sobre el caballo”.

El cubano José Elías Bermúdez Brito lo supera y no solo en este párrafo en el texto Por los caminos del Olimpo (Editorial Deportes, La Habana, 2013:

“El Rey de los Juegos:

El más medallista fue el gimnasta estadounidense Antón Heida, ganador de cinco medallas de oro y una de plata, el cual, junto a su compatriota George Eyser, con tres primeros lugares, dos segundos y un tercero, llevó a su país a una victoria por colectivos. El austriaco Julius Lenhart se tituló bicampeón; uno de los dos títulos alcanzados fue el de máximo acumulador”.