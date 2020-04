Hazañas olímpicas: ¿Quién fue el primer campeón de los Juegos Olímpicos?

6 abril, 2020 - 06:24 AM

Tarde del 6 de abril de 1896. Primera jornada del campo y pista correspondiente a los I Juegos Olímpicos de la era moderna, y de ahí saldrá el primer campeón de la cita, honor que correspondía al estadounidense James Brendan Connolly.

Los griegos celebran su fiesta nacional como sede. En las eliminatorias de los 100 metros planos se imponen tres estadounidenses: Francis Lane, Thomas Curtis y Thomas Burke.

El australiano Edwin Flack y el francés Albin Lermousiaux dominan la fase en los 800. A la final irán también el húngaro Nandor Dani y el heleno Dimitrios Golemis..

Pero, un momento, usted será testigo del nacimiento del primer campeón del certamen restaurado por Pierre de Coubertin. El honor corresponderá a un triplista. ¿Lo conseguirá el francés Alexandre Tuffere? Encabeza la lucha con 12 metros y 70 centímetros. El turno para un representante de la sede: Ioannis Persakis. Ya cae. Se ha quedado corto: 12.52. Última oportunidad para el norteño Connolly. Alguien aquí lo inscribió como John, pero su verdadero nombre es James Brendan.

Tac, tac, (no utiliza los tres pasos), vuela, en la arena y… 13.71. ¡Es el primer medallista dorado de lo que será el clásico deportivo más importante del mundo! Pero, ¿quién es este joven que llegó a la capital griega en busca de la gloria? Conolly es un estudiante de la Universidad de Harvard.

Varios condiscípulos y diversos alumnos de ese centro educativo de Princeton lo han motivado para batirse acá, en la búsqueda de aventuras, impulsado por esas ansias de recrearse, de probar algo nuevo.

Sigue en la batalla de los saltos. En el alto solo su coterráneo Ellery Clark lo supera 1.81 por 1.65, similar resultado que el otro ocupante del escalón plateado: Robert Garret, del seleccionado norteño también. En longitud, Conolly ancla en bronce (6.11), sobrepasado por Clark y Robert Garret, con 6.35 y 6.19, respectivamente.

A su retorno debían esperarlo, pero… Ni hablar: lo expulsan de su centro de estudios porque viajó a Europa sin el permiso de su profesorado, para participar en una especie de feria intrascendente según el claustro. Con el tiempo, la luz. Permitido el regreso. Se graduó. Hasta sus conquistas serían exaltadas.

De acuerdo con la investigación del matancero José Elías Bermúdez Brito, miembro de la sección de deportes de la Unión de Historiadores de Cuba, a Connolly “… en 1949, contando 81 años y siendo un conocido escritor y periodista, le otorgaron el título de Doctor Honoris Causa de Harvard. Falleció el 20 de enero de 1957, a los 85 años de edad”.

Para no permitir el deslizamiento de incógnitas, agrego que en la prueba reina de la justa inaugural venció Burke con 12 segundos. Todavía muchos arrancaban de pie; el triunfador lo hizo desde la posición de agachado. No existían bloques de arrancada. Le siguió los pasos el germano Fritz Hofmann (12.2), y el magiar Alajos Szolkolyi arribó tercero con igual tiempo. No se realizó la carrera de los 200 y en los 400 volvió a vencer Burke (54.2), escoltado por su compatriota Herbert Jameson (55.2) y el alemán Hofmann (55.6).

El dueño de los 800 lisos fue Flack con 2:11.0 minutos. Dani y Golemis resultaron sus más poderosos oponentes con 2:11.8 y 2:28.0. Repitió la alegría el australiano en los mil 500 al recorrerlos en 4:33.2. . A continuación entraron Arthur Blake (Estados Unidos) y Lermusiaux con 4:34.0 y 4:36.0, en ese orden.

Edwin contendió en maratón, estuvo al frente durante bastante tiempo, pero un calambre lo obligó a abandonar tres kilómetros antes de llegar a la meta. El vencedor fue Spiridon Louis (2. 58.50), único de la sede que ocupó un sitio dorado en el atletismo.

Aclaraciones: el velocista Thomas Curtis se agenció los 110 con vallas: 17.6 segundos. Lane, primer ganador en la edición actual de la lid, al imponerse en la primera eliminatoria de los 100 (12.2), se fue sin presea, pues lo mejor que hizo fue el quinto puesto en la finalísima de esa distancia.

Connolly actúo en los II Juegos Olímpicos, en París 1900, y alcanzó el subtítulo en triple con 13.97 metros, solo por detrás de su compatriota Meyer Prinsteín, quien logró 14.47. Para los griegos aquel primer día (6 de abril) era el 25 de marzo de 1896 porque entonces se regían por el calendario juliano.

