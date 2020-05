Historias olímpicas: Los Ángeles 1984 y la hostilidad gringa

10 mayo, 2020 - 04:01 AM

Los representantes de la Unión Soviética, la República Democrática Alemana (RDA), Cuba y otros países socialistas no podían asistir a los Juegos Olímpicos de 1984, en Los Ángeles, California.

La cita estuvo lacerada por la intriga, el fanatismo, las posiciones fascistas y sin condiciones de seguridad.

Los deportistas son seres humanos que no permiten vejámenes y tampoco deben arriesgar la integridad física, hasta la vida, en una atmósfera llena de extremismos.

Pierre de Coubertin pudo observar en su tiempo y advirtió con profundas opiniones los ataques y los peligros que emboscaban su creación.

En lo que se conoce como su mensaje a la juventud del mundo, diría en 1927: “Mis amigos y yo no hemos trabajado para daros los Juegos Olímpicos y hacer de ellos un objeto de museo, ni para que se amparen en ellos intereses mercantiles o electorales”.

En vísperas de la novena magna cita abogaría por “…contactos más íntimos y más frecuentes entre atletas y dirigentes, sin políticos ni oportunistas que los dividan”.

Burla al pensamiento de Coubertin

La prensa norteamericana atacó de forma estúpida. Una ilustración con Supermán al frente y misiles al fondo.

Un letrero: “Derrotemos a Rusia”. Un cartel: el águila Sam, símbolo de Los Ángeles 1984, desgarrando al oso Misha, mascota de Moscú 1980.

Muchos artículos con una frase fija y hasta de cintillo: “¡Cuidado con los rusos!”. Textos semejantes: “Los equipos de los países socialistas están llenos de espías. Hay que vigilar a los soviéticos, a los cubanos, a los de la RDA: en sus equipos traen muchísimos espías disfrazados de atletas, médicos, entrenadores y masajistas…”.

Ronald Reagan vociferando en público “Señores, el deporte da la enorme satisfacción de odiar el color del uniforme del adversario”.

En una reunión con el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, el primer mandatario norteño señaló: “Necesitamos vencer a cualquier precio. No importa lo que diga de nosotros el resto del mundo; todo eso se olvidará, pero las medallas quedarán en nuestro poder”. El espectro de Göebels reía satisfecho.

En la prensa, en carteles, vallas y ropas: ¡Vienen los rusos!, muchas veces con cada dibujito.

Era el llamado a un “recibimiento adecuado”: instalaciones preparadas para atraer a los integrantes de las delegaciones socialistas con el fin de convencerlos para que no regresaran a la patria y secuestrarlos de fallar la charla.

Además proliferaron las organizaciones anticomunistas entrenadas para agredir desde el arribo, entre ellas la terrorista anticubana Omega 7; alrededor de 160 grupos ultraderechistas formados por ex y neonazis y delincuentes comunes; pancartas, afiches folletos pidiendo agredir a “…esos visitantes indeseables”.

Un periódico de la República Federal Alemana (RFA), muy lejos de la izquierda en su labor general, informó: “La histeria antisoviética y anticomunista desencadenada en Los Ángeles, al igual que en todo el estado de California, ha cobrado en vísperas de la Olimpiada proporciones patológicas. Un joven con la mente enferma ha seguido en la práctica el llamamiento: ¡Mata al ruso!, que lanzan a cada paso las pancartas e insignias, y mató a tiros a una mujer por el solo hecho de que presuntamente, era de origen ruso”.

El coronel Edgard Best, responsable de seguridad del comité organizador de los Juegos de Los Ángeles, declaró que no se tomarían medidas contra el vandalismo “…sería una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Vivimos en un país libre y no podemos cortar las libertades del ciudadano norteamericano”.

La Asamblea Legislativa del estado de California aprobó la resolución de no dejar participar a la delegación soviética en los XXIII Juegos Olímpicos, el 6 de septiembre de 1983.

Aunque en febrero del año siguiente aprobó la resolución que señalaba tributar un correcto recibimiento a todos los participantes, el mal estaba hecho. Además, la primera jamás resultó abolida.

Hubo resignación: “… que vengan los rusos y los demás representantes socialistas pero les prepararemos un ambiente que les impida registrar buenos resultados. Nunca olvidarán este recibimiento…” eran opiniones cotidianas en la radio, la televisión y en publicaciones impresas.

El Comité Olímpico Internacional (COI) debió, al menos, señalar a Reagan y su grupo lo que el conde Baillet-Latour, entonces el máximo dirigente del organismo, aclaró a Hitler en 1936: “Ruego consideréis que sois aquí, en los Juegos Olímpicos, un huésped y no un organizador. El organizador es el COI, que velará para que estos Juegos se desarrollen sin propaganda política…”.

Cierto que los cinco anillos fueron puestos al servicio del nazismo pero quedaron estas palabras que no se pronunciaron en relación con la contienda californiana. Y los cinco anillos estuvieron al servicio de lo peor de Norteamérica.

Cuba, por valores que están por encima de todas las preseas, no asistió a la gran justa de 1984.

La de Seúl sería otra bofetada al humanismo y la deportividad en 1988. Fidel Castro, en carta a Juan Antonio Samaranch, presidente del COI, expresaría con respecto a la esencia de dichos asuntos: “…creemos firmemente en la necesidad de encontrar soluciones justas y equitativas que preserven al movimiento deportivo mundial de la penetración de factores ajenos al deporte, que deforman, violan y corrompen los principios olímpicos, como única vía para lograr mantener los elevados y nobles objetivos del olimpismo” (Noviembre 29 de 1984).

Los Juegos de Los Ángeles se realizaron, existieron campeones de calidad y marcas magníficas, así como ases de mentiritas y registros irrisorios.

La inauguración fue bella, aunque algunos la acusen de cierto comercialismo: ¿podía escapar de ello?

No obstante tuvo altura. Y hubo lucha, hazañas, amor, voluntad, tristezas y alegrías en las competencias. Negarlo es abrazar la mentira demasiado fuerte.

Quien diga que el estadounidense Carl Lewis no es un grande del atletismo y que no defraudó allí, no sabe nada de deportes.

Lewis es un as extraordinario y sus cuatro títulos los habría ganado con todos los contrarios del orbe presentes.

Igual pasa con otros triunfos -escojamos el camino de las mujeres-, como los de las norteamericanas Evelyn Ashford (la más veloz), Valeri Brisco-Hooks, (nadie como ella en 200 y 400 metros), Joan Benoit, la ganadora del maratón (especialidad incluida por primera ocasión) y Benita Fitzgerald- Brown, gran atleta de 100 metros con obstáculos.

Coronas para la más plena: la heptatlonista Glynis Nunn (Australia), la saltadora de altura Ubrike Meyfaith (RFA), la ochocientista Doina Melinte (Rumania) y la estrella en una nueva prueba programada -los 400 con vallas-, Nawal el Moutawakel, de Marruecos.

Muy bien por la arquera Soon Seo Hayang, de Corea del Sur, las baloncestistas locales, las balonmanistas yugoslavas y las holandesas que ganaron inobjetablemente.

La clavadista Zhou Jihong enseñó el avance de China en la disciplina con su victoria en la plataforma.

Estados Unidos encabezó el medallero con 83 medallas de oro, 61 de plata y 30 de bronce. Rumania ancló en el segundo escaño (20-16-17), mientras que la RFA (17-19-23) fue tercera.