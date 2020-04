¿Jasiel Rivero a la NBA? Por el momento son solo rumores

18 abril, 2020 - 09:08 AM

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre una posible llegada del basquetbolista capitalino Jasiel Rivero a la NBA de Estados Unidos, la mejor liga del mundo.

Y digo especulado, porque aunque varios de los más prestigiosos medios internacionales se han hecho eco de esta noticia, el propio jugador expresó que aún la franquicia no se ha comunicado con él, por lo que hasta el momento no hay nada oficial. Esto lo conocimos gracias a la colaboración del colega de Canal Caribe, Alejandro Rodríguez.

¿Dónde radica entonces cierto rumor? Pues bien, luego de una publicación en su cuenta de Instagram, donde el habanero dejaba saber que se encontraba en casa cumpliendo el aislamiento social, -según él,- “dándole a la play” (jugando PlayStation), el club San Pablo Burgos, comentó: “Esperamos que no sean los @dallasmavs”.

Como todos sabemos, a causa del bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense contra Cuba es muy difícil que un cubano pueda entrar en ese sistema de competición sin renunciar a todo vínculo legal con la nación que los vio nacer. No obstante, no podemos negar que la noticia resulta muy alentadora.

Por ejemplo, el prestigioso diario español AS, tituló Los Mavs se interesan por Jasiel Rivero, pívot cubano del Burgos, mientras que Basquetplus refirió: Jasiel Rivero es pretendido por un equipo de la NBA.

Ahora bien, al parecer hay cierto interés de los Dallas Mavericks por el jugador capitalino del San Pablo Burgos, de la Liga Endesa.

Según reflejan varias fuentes, la franquicia pretende contratarlo y ya lo tiene entre los nombres a contactar una vez la situación mundial por la COVID-19 se normalice.

¿Se imagina usted a Jasiel Rivero jugando en el antiguo equipo de la leyenda alemana Dirk Nowitzki; compartiendo cancha con uno de los mejores jugadores de la actualidad, el esloveno Luka Doncic, así como Kristaps Porzingis, Boban Marjanovic, entre otros?

Lo que es innegable es que el joven capitalino de 26 años y 2.06 metros de estatura está brillando en la segunda mejor liga del mundo.

Fichado en 2018 por el San Pablo Burgos, su actuación en la Liga Endesa y en Champions League vha sido destacada y catalogada hasta el momento de sobresaliente.

En poco menos de un año, Rivero se ha ganado la confianza de su entrenador Juan Peñarroja.

Entre ambas competiciones, promedia 8.4 puntos y 4.3 rebotes por partido, y esto en poco más de 15 minutos como promedio por desafío.

Por lo pronto habrá que esperar y todavía no lanzar campanas al vuelo. No obstante, yo les sugiero no perder la pista a esta noticia. Como reza un viejo refrán, “cuando el río suena, es porque piedra trae”.