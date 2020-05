De la barbería a campeona en florete: Mireya Rodríguez

9 mayo, 2020 - 05:55 AM

La tijera primero, luego la máquina. En un local de la habanera Plaza Carlos III era barbera Mireya Rodríguez, quien sorprende cuando realiza en el salón un movimiento a fondo como si tuviera el florete en su mano.



La ha observado un cliente que le va a dar mucho trabajo por tanta “maraña” en el cabello, quien ante la asombrosa acción lanza una comentario no exento de cierta crueldad: “¡Cuidado no me vayas a herir con esa locura tuya de ser esgrimista! Mira, muchacha, Marte está más cerca de ti que esa tontería…”. Pero la joven sonríe y vuelve a la labor diaria.

Ella no se queda en la aspiración, actúa. Se entrega en las prácticas que los aires de la Revolución Cubana facilitan. Los deseos de Mireya se agigantan, ama más la esgrima, la domina.

Así avanza y casi sin percatarse llega a ser la mejor del país, la representante cubana en los IX Juegos Centroamericanos y del Caribe, albergados por Kingston, capital de Jamaica, en 1962.

Allí el movimiento deportivo antillano mostrará sus progresos, su perspectiva, su convicción de ir hacia la cima regional paulatinamente.

En la justa brillan las mujeres cubanas. Miguelina Cobián es la más rápida con sus 12 segundos en los 100 metros planos y Bertha Díaz la imita en los 80 con vallas: 11.1.

Esas dos se unen a Nereida Borges y Norma Pérez para finalizar segundas en el relevo corto (4×100 metros) con registro de 47.3 segundos.

Día también conquista la alegría mayor en salto largo con 5.50 metros, mientras Caridad Agüero e Hilda “La Bambina” Ramírez triunfan en disco (43.75) y jabalina (40.32), respectivamente.

La gloriosa veterana Alejandrina Herrera ocupa el segundo puesto en el disco con 38.70 y Marta Font consigue igual resultado en salto alto con 1.51 metros.

¿Y Mireya qué? Ataca, esquiva, riposta para doblegar a todas las rivales, en su mayoría, mujeres de alto poder adquisitivo en sus naciones y practicantes de la esgrima desde niñás.

Mireya declara a la prensa: “Esta medalla de oro no es para mí solamente:, es de mi patria, de mi entrenador, de todos los que me ayudaron, de los que creyeron en mis condiciones”.

Luego conquista la corona en los Juegos Panamericanos de Sao Paulo 1963, pero en la cita olímpica de Tokio 1964, de gran exigencia, cede en la segunda ronda.

En 1966 Rodríguez integra la Delegación de la Dignidad vencedora de las vilezas yanquis que intentaban impedir la participación cubana en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en San Juan, Puerto Rico.

En la ciudad boricua logra el galardón plateado y asciende al escalón principal por equipos.

Ya había fallecido, en 2007, Mireya cuando Miguelina Cobián contó una impactante anécdota vividas por ellas dos relacionada con este certamen de 1966.

Fidel Castro sale con ambas al final del acto nacional en honor de la representación heroica de San Juan 1966.

Ellas dos, el chofer y el Comandante en Jefe recorrieron varios sitios de la capital y terminaron en el legendario Coppelia del vedado capitalino.

Fidel no escogió al azar a sus acompañantes para aquel paseo. Mireya, la barbera de Carlos III, había derrotado florete en mano a mujeres de la alta sociedad de América y Cobián, primera cubana finalista en justas olímpicas, fue tricampeona de los 100 metros planos en lides centroamericanas, medallista panamericana y en la justa bajo los cinco aros de México 1968 sería subtitular en el relevo 4 x100. ¡Qué dos atletas!

Con ese paseo Fidel agradecía por sus triunfos, inscritos entre los primeros del ámbito de las mujeres cubanas despues de 1959.