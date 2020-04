Laina Pérez: “Entreno cada día para dar triunfos a mi país”

Gracias a su destacada labor en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el rostro de la tiradora Laina Pérez se tornó familiar para los amantes del deporte en Cuba.

La matancera, de 31 años, cada vez que sale al campo de tiro desborda optimismo y sencillez. Los juegos de la capital peruana fueron para ella consagratorios.

A pesar de los 15 años que lleva en la selección nacional, en la especialidad de pistola, y de contar con experiencia en tres Copas del Mundo, nunca había tenido una competencia tan destacada.

Al ganar dos medallas doradas, cada una con récord panamericano, se convirtió en la única cubana que logró más de un título en la justa. Para ahondar en su carrera deportiva, Granma dialogó con ella.

¿Cómo comienzas en este deporte?

Aunque nací en Colón, siempre he vivido en Jagüey Grande. Allí me formé. Comencé acompañando a una amiga de la escuela a sus entrenamientos en el campo de tiro, donde un profesor me preguntó si me interesaba incluirme en el grupo y, como estaba familiarizada con ese ambiente, acepté. Así me enamoré de las dianas y los disparos.

¿Quiénes te apoyaron en tus inicios?

Empecé con el profesor Santiago García. Él vio en mí condiciones para la pistola. En esa etapa, como escolar, también trabajó conmigo Abel Castillo, ambos me enseñaron cosas que aún pongo en práctica. Fue una etapa linda, de muchos aprendizajes.

¿Cuándo llegas a la selección nacional de mayores?

En 2005 comencé una nueva etapa, tenía solo 18 años y un baúl cargado de sueños. Muchos de ellos se han cumplido, gracias al apoyo de la familia y de mis entrenadores.

Relátame esa jornada, donde estaba en juego tu cupo olímpico y la primera medalla de oro para la delegación cubana en Lima.

El día de la clasificación individual en la pistola neumática estaba muy nerviosa, por eso los resultados no fueron buenos. Aun así, clasifiqué a la final y, una vez allí, me concentré en el trabajo técnico, liberando la presión de un evento con tanta significación. El final no pudo ser más alegre, obtuve dos medallas de oro, ambas con récords panamericanos.

¿Qué opinión tienes sobre tu compañero de equipo Jorge Grau?

Mantenemos una comunicación fluida, somos amigos hace muchos años y nos compenetramos de maravilla. Él me apoya sin límites y me da mucha confianza para competir. Es un ser humano extraordinario.

Recibiste una mención entre los mejores atletas de 2019 en Cuba.

Me puse contenta, es el reconocimiento a todo el sacrificio que realizamos en el año. Pienso que mi compañero Jorge Grau y yo merecimos mejor suerte, si tenemos en cuenta la forma en la que conquistamos los títulos en Lima 2109. De cualquier modo, me siento bendecida, yo no trabajo para premios, entreno cada día para darle triunfos a mi país.

Tomado de Granma