Lucha grecorromana cubana con equipo completo a Juegos Olímpicos (+Fotos y Tuits)

Los luchadores habaneros del estilo grecorromano Luis Orta, de los 60 kilogramos (kg), y Daniel Grégorich (87 kg) aseguraron un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al avanzar a la final de sus respectivas divisiones durante el Torneo Clasificatorio, que se celebra en Ottawa, Canadá.

Orta derrotó por puntos (4-3) en su primer combate al colombiano Dicther Hans Toro y luego en semifinales se impuso al venezolano Gustavo Jesús Rodríguez con marcador de 5-2.

De Esta forma, el capitalino garantizó su presencia en la cita japonesa, pues la lid canadiense reparte dos boletos en cada categoría de peso.

Al cierre de esta información, Orta iba a enfrentar a Ildar Hafizov, de Estados Unidos, en la discusión de la medalla de oro.

Por su parte, Grégorich venció por superioridad (8-0) al mexicano, Daniel Vicente Gómez y después fue totalmente superior al hondureño Ariel Andrés Alfonso al propinarle un 6-0 contundente.

En la gran final, el antillano combatirá ante el estadounidense Josef Patrick Rau.

Por Cuba, este viernes también certificaron su avance a la lid bajo los cinco aros, Yosvanys Peña, en los 77 kg, y Gabriel Rosillo, en 97 kg.

Peña tuvo un debut difícil ante el colombiano Jair Alexis Cuero, a quien superó (2-2) por última acción. Ya en semifinales desbancó (6-1) al representante de Estados Unidos Patrick Harrison y en la final rivalizará ante el mexicano José Andrés Vargas.

Mientras Rosillo derrotó (2-1) en su presentación inicial al hondureño Kevin Mejía Castillo, luego en segunda ronda dominó al brasileño Guilherme Evangelista Dias con puntuación de 4-0. En semifinales, sometió por superioridad técnica (8-0) al venezolano Luillys José Pérez y ahora saldrá al colchón para discutir la presea dorada ante Tracy Gangelo, de Estados Unidos.

#WrestleOttawa 77kg Semifinal Results

Yosvanys PENA FLORES🇨🇺 gives Cuba an Olympic berth at 77kg with a 6-1 win over Patrick SMITH🇺🇸. pic.twitter.com/4kt4ICGk7U

