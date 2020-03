Luchadoras cubanas a Tokio: mÃ¡s que medallas

En el colchón construyen sus carreras, hacen parte de la historia de un movimiento deportivo inclusivo, pero que reconoció tarde el derecho de las cubanas a subir a un colchón.

CCCCCUUUUBBBAAAAA!

Yusneylis GUZMAN 🇨🇺just became the second-ever Cuban woman to qualify for the Olympic Games. She edged No.15 Carolina CASTILLO 🇨🇴, 6-4, in the #WrestleOttawa semifinals to earn Cuba’s berth at 50kg.

*Cuba’s first WW Olympian: Katherine VIDIAUX🇨🇺(’12) pic.twitter.com/qGeR1Lw5FF

