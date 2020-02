Pesas: reflexiones acerca de la reciente Copa del Mundo

Alegran las medallas ganadas por los pesistas de Cuba en la más reciente Copa del Mundo, sobre todo las de las muchachas: sacaron la cara, el alma, los músculos por quienes, al desertar, prefirieron el bienestar económico a su país y el sistema que los hizo atletas.

Lo señaló Fidel el siete de agosto de 2007: “El atleta que abandona su delegación es como el soldado que abandona a sus compañeros en medio del combate…”.

Sucesos parecidos son propios de un ámbito tan golpeado por el comercialismo y la corrupción (tan ligados), con la mirada poco ética de las direcciones deportivas internacionales, ni el olimpismo se salva: ven el robo de músculo como algo natural.

Necesitamos entrenadores, funcionarios, profesores, periodistas capaces de priorizar la virtud por encima del talento, que sepan llegar como se debe a las nuevas generaciones, el ejemplo y las palabras convincentes sin pizca de imposición, y de “dotar de antivirus” a quienes deben andar por un medio tan infestado.

En lo deportivo del certamen, cuidado con la exageración al levantar una expectativa distante de la realidad. Los éxitos en las justas se miden de acuerdo con su calidad, los rivales vencidos y el significado verdadero. En el certamen faltaron las figuras más destacadas de la disciplina en el planeta.

Las tres doradas del cuarto lugar en Lima, Olfides Sáez, toda una esperanza, no es una conquista significativa. Logró los títulos compitiendo en los 89 kilogramos con 163-196 y 359, por debajo de sus mejores resultados 166-206 y 366, estos dos últimos en la fiesta continental de 2019, pero como un 96 kilos anclado en el cuarto puesto. La división en la que actuó ahora en Roma no está programada para Tokio 2020, lid para la que el muchacho no está todavía clasificado. Además, el heleno Iakovidis y el estadounidense Cooper, subtitular y tercero en la Copa, no son atletas brillantes.

En cuanto a las medallas de las halteristas, se obtuvieron en especialidades, y no subieron al podio en biatlón. En los Juegos Olímpicos solo se premia el total. Tampoco es justo plantear que si Ludia Montero no hubiera sufrido un resbalón durante el intento con un clean and jerk, el logro sería superior. Hablando con el lenguaje del ámbito: no le dio a ese peso; por algo se malogra hasta un sueño, y si no justificamos ni ocultamos el yerro dándolo como algo fortuito, se motiva al deportista a ver lo que le falta, en que se equivocó, y a luchar por superarlos en los entrenamientos,

Lo expresado no resta aplausos a dichas actuaciones promisorias: las sitúa en su justo espacio, motiva a batirse todavía más en los adiestramientos para alcanzar mayor altura. No existe un real renacimiento de esta disciplina entre nosotros. ¿Acaso se mostró en los Juegos Panamericanos de Lima? Lo alcanzado en la reciente Copa no puede llevarnos a echar al vuelo las campanas y hablar de un resurgimiento. Parecido ocurre con opiniones por encima de la verdad con respecto a cierta alza del voleibol cubano. La alharaca suele obstruir los caminos hacia el triunfo real en cualquier espacio.

A los rajados -lástima me dan- les envío los párrafos siguientes sintetizadores de un caso tratado por mí en varias ocasiones. Pesista estrella, entre los grandes del orbe, Roberto Urrutia se preparaba junto a un grupo de pesistas cubanos en la capital de México para ir con mayor potencia a los Juegos Olímpico acogidos por Moscú en 1980. Era el favorito de su división allá, mas escogió el camino de la emigración al presentarse en la embajada de Estados Unidos a ritmo de mentiras, aun inventó una persecución, casi lloró por la miseria cotidiana que lo rodeaba según él, y manifestó los deseos de vivir en el país norteamericano.

En Estados Unidos trabajó por primera vez en algo fuera del levantamiento. Luego de algún apoyo a su arribo, camionero. Su especialidad no es la mejor beneficiada por el profesionalismo. Al no ser un fisicoculturista ni poseer un cuerpo ni un tipo del agrado de esa contienda de los Míster América o Míster Universo, ni hablar de entradas por ahí.

Adiós al trato especial recibido desde niño acá. Debía pagar por el uso del gimnasio donde practicaba cuando podía y cómo podía. Los gastos por los servicios médicos, la alimentación, el alquiler de la casa tuvo que sacarlos también de sus bolsillos. Sin olvidar los impuestos. Sus sueños se alejaban velozmente por las carreteras mientras él apretaba el timón del vehículo, el único que mantenía entre sus manos.

A los esbirros ideológicos gringos se les ocurre una componenda con este emigrante de protagonista para Indianápolis 1987, en los décimos panamericanos. Integra la delegación norteña y el nacionalizado se enfrenta a los dos cubanos de la división mediana, Pablo Lara y Francisco Alleguez. Buscan derrotarlos, humillarlos, demostrar la superioridad imperial. Su escogido, ahora Bo Urrutia, fracasa: bronce.

La revisión de los resultados de este forzudo en panamericanos anteriores aclara. 1975: Urrutia gana los 67.5 al totalizar 300 kilogramos. En los 75 kilos vence con 340 en 1979.Vino después su adiós. Su coterráneo Julio Echenique domina esta categoría cuatro años más tarde en los oncenos juegos con 327.5.

Indianápolis 1987: destrozado el show de los yanquis. Lara es el uno entre los medianos: 325. Le sigue Alleguez: 320. El estadounidense Urrutia suma 315. En La Habana 1991, Lara volverá a enlazar la máxima alegría e igualará el récord de este clásico, en poder de Roberto cuando competía por su país: 340. Pablo sobrepasará dicha plusmarca en Mar del Plata 1995 al totalizar 362.5.

Volvamos a la décima fiesta continental: Bob Urrutia, desde el sitio tercero del podio, observa ascender la bandera de la estrella solitaria y escucha el himno creado por Perucho Figueredo. Ya no es su bandera ni su himno nacional.