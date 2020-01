Triatleta habanera Leslie Amat entrena en pos del sueño olímpico

24 enero, 2020 - 09:45 AM

Enfundada en un traje de neopreno, la promesa olímpica cubana del triatlón, la habanera Leslie Amat, entrena la natación por estos días en la piscina de 30 metros de la Ciudad Deportiva capitalina.

“El frío no nos puede detener, no pudimos ir al entrenamiento de altura que habíamos previsto, pero no nos paramos”, dijo a Jit Diosele Fernández, entrenador de la joven deportista de 28 años.

Razones financieras provocaron que la becaria de la Federación Internacional del deporte (ITU, por sus siglas en inglés) quedara varada en la capital cubana, pero ello no es razón para la negatividad.

“Hacemos porque debute en Puerto Cortés, en Honduras, el cinco de febrero próximo”, dijo Alejandro Puerto, comisionado del deporte en la isla.

De no ser en la nación sudamericana, Leslie tendría su primera competencia del año el 23 de febrero venidero en el Triatlón de La Habana.

Amat es potenciada por Cuba para lograr el cupo a los Juegos Olímpicos que organiza la capital de Japón, Tokio, del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto del 2020.

Nacida en 1992, la giraldilla ocupa actualmente los puestos 83 del ranking mundial de la ITU, 117 del olímpico y 21 del de América.

Ella pugna por un cupo denominado Nueva Bandera, ahora en disputa con la argentina Romina Biagioli y la brasileña Victoria Lopes.

En total en convocatoria hay 55 pasaportes para las chicas e igual número para los varones, los que se distribuirán de variadas formas hasta el 31 de marzo venidero, aunque el ranking cerrará el 11 de mayo.

Tomado de Jit