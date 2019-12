Voleibol cubano con intensidad en cierre del 2019

29 diciembre, 2019 - 08:21 AM

Las jugadoras cubanas menores de 20 años (sub.20) aprovechan al máximo una serie amistosa en la Escuela Nacional de Voleibol contra la selección de Venezuela y las campeonas universitarias de Canadá, como parte del proyecto rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022.

Junto a las venezolanas han desarrollado casi un mes de partidos de preparación, que cerrarán con dos de carácter oficial previstos para los días primero y tres de enero.

El comienzo contra las norteñas representó una victoria en tres parciales corridos (25-8, 25-17, 25-15), en los que a partir del segundo el entrenador principal del equipo Cuba, Tomás Fernández, tuvo la oportunidad de mandar a la cancha a las muchachas del banco.

“Aunque es un equipo inferior al nuestro, pero de igual categoría, el tope permite sumar las horas de juego que tanto necesitan las muchachas para su preparación en casa, mientras las compañeras cumplen contratos hasta mayo del 2020”, comentó el avezado técnico.

Los otros desafíos están programados para los días 29, 30 y 31 de diciembre; las canadienses descansarán el primero y concluirán el tope el dos de enero.

Tomy, como cariñosamente le llaman, indicó que ha sido muy productivo el trabajo junto a las venezolanas que dirige el cubano Ihosvany Chambers, y quienes se adiestran con vistas al Clasificatorio Olímpico Sudamericano con sede en Bogotá, donde enfrentarán a las anfitrionas colombianas, Argentina y Perú por el último cupo a Tokio para esa área.

«Hemos efectuado partidos de hasta siete parciales contra sus 17 jugadoras. Contamos aquí con un grupo de 13 menores de 20 años y seis sub-23, con las que encausamos la labor siguiendo la esencia de la escuela cubana, es decir los métodos de trabajo de Eugenio George y los planes perspectivos del 2022», aseguró.

Destacó el buen somatotipo de las menores de 23 años, con promedio de 1,85 metros de talla y 17,5 de edad, por lo que existe lógico optimismo de cara a cumplir las metas rumbo a los Juegos Centrocaribes del 2022.

“Nos limita el tema de la docencia. Estamos de acuerdo en que no pueden desaprobar el curso escolar, ni siquiera suspender un trabajo de control, es su futuro. Por eso a veces entrenamos hasta los domingos, pues estudian de lunes a viernes toda la tarde, entonces la segunda sesión no puede ser igual. Trabajan, aunque no como quisiéramos”.

Fernández mencionó a sus compañeros del colectivo técnico, integrado por Joel Olazábal, Regla Torres y Rogelio Goitizola, y de asesor a Justo Morales.

“Contamos con su valioso apoyo, es profesor de la FIVB y atiende la capacitación por la confederación Norceca, pero ante todo respetamos su historia. Cuando está aquí se dedica a la metodología del entrenamiento, de lo cual está muy actualizado, y es vital su experiencia”, puntualizó.

Para el 2020, entre los compromisos del sector femenino, están los torneos Norceca sub.20, el clasificatorio para el Mundial del 2021, así como las copas panamericanas sub.23 y de mayores, entre otros.

Contará entonces con las principales jugadoras ahora en ligas, como Ailama Cesé en el primer equipo y Yamisleidis Viltres en el juvenil del club Uralochka de Rusia.

En Perú están Diaris Pérez, Laura Suárez y Regla Gracia, quienes juegan en el JAAMSA; Gretell Moreno alinea en Regatas de Lima; Yelennys Díaz y Carmela Massip en el Tupac Amura, y en el Alianza de Lima se desempeñan Jessica Aguilera y Claudia Hernández, única por encima de los 23 años. En enero se insertará la líbero Lianny Tamayo al club Monforte, en Lugo, España.

“Carmela y Regla no conforman oficialmente la selección nacional, pero son elegibles porque están afiliadas a la Federación Cubana de Voleibol, que respalda sus contratos”, explicó Tomy.

Agregó que los días 13 y 25 de cada mes las muchachas se comunican para informar cómo están al colectivo técnico, ente que dictamina el plan de preparación de cada una.

“Hasta el momento todo marcha bien y es importante porque tenemos el compromiso de cumplir con el proyecto 2022 y vamos por buen camino”, precisó.

Amistoso Cuba-Chile entre los hombres

En el segundo partido del tope amistoso, la selección masculina cubana de lujo ganó a la de Chile los cuatro parciales jugados en el propio centro nacional de voleibol.

Este domingo, a partir de las 18:00 (hora local), se efectuará el tercer y último cotejo de esta serie de preparación de ambos conjuntos con miras a su participación en los torneos clasificatorios olímpicos a Tokio de las áreas Norceca y Sudamericana, previstos en Vancouver, Canadá, y en Santiago de Chile, respectivamente, del 10 al 12 de enero.

Tomado de Jit