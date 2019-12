Maestros y profesores: vanguardia de la Revolución

22 diciembre, 2019 - 08:42 AM

Hoy se cumplen 58 años de que nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, anunciara al mundo un hecho sin precedentes: en nuestra Patria todos los cubanos ya sabían leer y escribir.

La noticia fue impactante y calificada como un suceso extraordinario, pues en menos de un año Cuba logró desterrar la ignorancia en cada rincón del país al instruir a cerca de un millón de hijos de esta tierra humilde, quienes desde ya no eran analfabetos.

Para entonces se avizoraba que maestros y profesores serían la vanguardia de la Revolución, como bien expresa el histórico himno de la Campaña, luego de constituirse las brigadas Conrado Benítez, en homenaje al maestro de igual nombre quien asesinado por bandas contrarrevolucionarias.

Con altruismo cotidiano, los más de 300 mil maestros y profesores que se han formado en Cuba, están en los más recónditos sitios de nuestra geografía, y tienen en sus manos la formación de las nuevas generaciones.

La ejemplaridad de los maestros y profesores es también un eslabón indispensable para hacer valer el pensamiento de José de La Luz y Caballero “Quien no sea maestro de sí mismo, no será maestro de nada”

Por estos días cuando llega la jornada de reconocimiento, homenaje y congratulación a maestros, profesores, auxiliares y en general a esos trabajadores del sector educacional, personas necesarias e imprescindibles en nuestras vidas, es también necesario tener en cuenta que el maestro debe ser reconocido por todos los miembros de nuestra sociedad.

¿Quién no ha dicho con orgullo “él fue mi maestro”, o lo ha imitado en disimiles momentos? ¿Cómo no recordar con gratitud a quienes contribuyeron a nuestra educación y nos ayudaron a formarnos como buenos trabajadores, profesionales, y cuyo ejemplo tendremos siempre presente a lo largo de la vida? ¿Cómo no explicarles a nuestros hijos, nietos, vecinos, que ese maestro que está hoy frente al aula, pudo ser en su etapa juvenil un alfabetizador?

Hoy 22 de diciembre llegue el homenaje a nuestros educadores, también el tributo a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fiel continuador del pensamiento de José Martí, y quien con su magisterio a escala social hizo visible a nuestra Patria en el mapa mundial.