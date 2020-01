Los hechos vandálicos contra bustos del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, el primero de enero, en La Habana, forman parte de un entramado subversivo contra Cuba y el proceso revolucionario, denunció este martes un material transmitido en el Noticiero de Televisión.

La investigación criminalística, los videos de cámaras en la calle y el resto de los indicios recopilados, además de las confesiones de los acusados, constituyen pruebas irrefutables de su culpa.

El material divulgado en el Noticiero de Televisión demostró el vínculo de los autores con Ana Olema, personaje al servicio del gobierno de Estados Unidos y la mafia anticubana radicada en la Florida, marioneta de la subversión, y en estrecha relación con delincuentes y antisociales.

Durante 2019, Olema envió mil dólares a los acusados a través de la Western Union, de ellos 600 como pago para mancillar la figura del Apóstol.

Con Martí, no se mete nadie

La investigación sobre el ultraje a los bustos de Martí arrojó, asimismo, la implicación de dos de sus autores en la colocación de letreros contra el referendo constitucional, acciones financiadas también por la contrarrevolución.

El material transmitido en la televisión cubana denunció que ese dinero es sólo una mínima porción de los 30 millones de dólares que el gobierno norteamericano destinó para la subversión en Cuba el último año.

Se probó que Yonel Fernando Cardoso, cubano residente en Miami, funge como el rostro público en el exterior que publica en Facebook las acciones de una supuesta y mal llamada célula clandestina dentro de la Isla.

Otra vez, la sucia maniobra mediática que intenta mostrar a Cuba en un ambiente convulso e inseguro se desacredita sola, pues no se trata de hechos casuales, sino pagados por un gobierno que no entiende de independencia, soberanía, ni amor a los héroes.

Una información ampliada brindó este martes el Noticiero de la Televisión Cubana (NTV) sobre los arrestados por la profanación de bustos del Héroe Nacional cubano en la capital cubana.

Para cualquier revolucionario está claro que quien toca a José Martí toca el alma del pueblo de Cuba, de ahí que estos hechos generaran tanta indignación en el pueblo.

Actos vandálicos contra los bustos de José Martí

En el material se demostraron claramente las verdaderas intenciones del ultraje y quiénes fueron los vándalos que se involucraron, los que pagaron estas acciones, sus rostros y sus nombres.

La teleaudiencia nacional observó imágenes de cámaras de videoprotección de la avenida Boyeros, en La Habana, que mostraron a dos ciudadanos con actitudes sospechosas en la madrugada del primero de enero de 2020.

Ellos fueron los autores de un hecho informado oportunamente por las autoridades y que conmocionó al pueblo de Cuba.

Mientras en el país se celebraban las fiestas por el advenimiento del nuevo año y el triunfo de la Revolución, Panter Rodríguez Baró y Yoel Prieto Tamayo denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y tres vallas con contenido político, en un recorrido por escuelas, instituciones y lugares públicos de diferentes municipios de la ciudad.

Los vándalos reconocen sus fechorías



Yoel Prieto: “Yo y el compañero Panter salimos a realizar el hecho por el que estoy detenido aquí, de los bustos de Martí”.

Panter Rodríguez: “(…) Salí a caminar y a llenar de sangre a los bustos esos de Martí, en varios lugares del barrio, seguí caminando por todo Boyeros, más o menos como por 13 o 15 lugares, no sé con exactitud”.

Yoel Prieto: “El primer lugar donde hicimos eso fue en la escuela Antonio Maceo, que queda cerca ahí mismo del lugar de donde estábamos”.

Panter Rodríguez: “(…) A veces lo tiraba yo (la sangre), casi siempre lo echaba yo y él llevaba la mochila, o si no lo echaba él, igual, él era el que tiraba la foto y ponía el video”.

Denuncia contundente



A pesar de la denuncia pública realizada en el momento de la detención, hubo quienes intentaron mostrarla como un montaje, aludiendo a una supuesta inocencia de los detenidos.

El espacio televisivo informó que el contrarrevolucionario Aldo Rodríguez Vaquero, del grupo de hip hop Los Aldeanos, se pronunció en la defensa de su amigo Panter, algo reconocido por ambos.

Rodríguez Vaquero: “Yo no creo que le hayan encontrado nada, porque si le encontraron sangre (…), fin de año todo el mundo come carne… bueno, no sé…, pero aun así, si se lo hayan encontrado… ¿Qué pasó? ¿No sé por qué no se le puede echar un poco de sangre a José Martí?”.

El NTV mostró imágenes de cómo estos dos vándalos causaron daños a los símbolos de la Revolución Cubana; cómo hieren la sensibilidad de quien se sienta patriota y cubano.

Al respecto, la teniente coronel Milagros Cabrera Vélez señaló aspectos de la diligencia policial sobre estos hechos: “Desde el punto de vista de la identificación de personas por sus rasgos exteriores, se aplicaron procedimientos que permitieron caracterizar las prendas de vestir y los objetos que estos utilizaron durante la comisión de los hechos delictivos, y a las personas, a partir de las mediciones realizadas de las imágenes obtenidas de las cámaras de videoprotección y establecer el modo de andar de estos, que es muy específico, muy representativo…

“En la acción práctica realizada en los registros, se lograron obtener objetos que guardaban relación con los elementos que fueron caracterizados en las acciones criminales.

“Asimismo, fueron ocupados envases que contenían en su interior sangre de animal, en este caso porcina.

“En el caso del ciudadano Panter, se practicó un registro en el garaje donde fueron ocupados objetos que contenían sustancias, que en este caso se logró establecer que eran drogas, y específicamente el contenido de las latas era de cocaína”.

¿Pero por qué documentar estos hechos fílmica y fotográficamente? ¿Cuál era la intención de publicar un suceso de semejante magnitud? ¿Cómo fue posible que una minoría con un amplio historial de actividad subversiva contra Cuba apoyara de manera casi inmediata estas acciones, luego de hacerse públicas en las redes sociales?

En el proceso de instrucción se conoció toda la verdad.

Yoel Prieto: “Cuando él me comenta a mí, y me dice que tiene una pincha… vamos hacer esta pinchita así, de los bustos de Martí… para una platica para que pases bien el fin de año…”.

Panter Rodríguez: “La persona que me llamó a mí en un inicio fue una amiga mía, que se llama Ana Olema”.

Yoel Prieto: “Ana Olema es una amistad de Panter, que según Panter, ella es una activista que está en contra del proceso revolucionario, que es la que envía el dinero de estos trabajos”.

Manos enemigas desde la guarida de Miami



Se informó que Ana Olema Hernández Matamoros está al servicio del Gobierno de Estados Unidos y de la mafia anticubana radicada en la Florida. Su participación en proyectos enemigos y vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas la identifican como una marioneta de la subversión.

Basta con observarla en eventos provocativos en la Isla, en los que intenta promover el desorden y la desobediencia civil y no solo eso, sino que se relaciona habitualmente con delincuentes y antisociales.

Ejemplo de ello es Panter Rodríguez Baró, quien posee múltiples antecedentes penales.

El dinero recibido por los autores de este delito es una mínima porción de los 30 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó para la subversión en Cuba el pasado año.

El teniente coronel Francisco Estrada explicó que como parte de la investigación se estableció que los encartados recibieron durante 2019 más de mil dólares para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades de este tipo.

De ellos, 600 dólares fueron para el pago de los hechos denunciados, que fueron recibidos por el propio Panter.

En las investigaciones también se estableció que Panter Rodríguez Baró y Yoel Prieto Tamayo fueron los autores de otros hechos en febrero de 2019, cuando fueron captados por una cámara en la zona de la Universidad de La Habana, donde colocaron un letrero contrarrevolucionario en contra del voto por la nueva Constitución, indicado y pagado por las mismas personas desde Estados Unidos.

En los hechos contra la figura de José Martí también se involucraron los ciudadanos Guillermo Mendoza Torroella, quien cedió su celular para documentar los mencionados actos, y el primo de Panter, llamado Jorge Ernesto Pérez García. En el caso de este último, su función fue establecer comunicación vía internet con Ana Olema y transmitirle las imágenes y video.

Otro ciudadano nombrado Leonel Fernando Cardoso Freire, cubano residente en Miami, funge como el rostro público en el exterior, que publica en Facebook las acciones de una supuesta y mal llamada célula clandestina dentro de la Isla.

Es así cómo la sucia maniobra mediática, que intenta mostrar a Cuba en un ambiente convulso, inseguro y de violencia, se desacredita sola, pues no se trata de hechos casuales, sino pagados por un gobierno que no entiende de independencia y soberanía.

Sin embargo, no existen campañas mediáticas que logren confundir o rendir a un pueblo culto, educado en los ideales martianos.

La respuesta del pueblo

Con la colocación de una ofrenda floral en los predios del edificio donde radica la revista de la familia cubana, como se le conoce a Bohemia, y donde se ubica uno de los bustos de José Martí que fuese ultrajado por personas ajenas a nuestro proyecto revolucionario, miembros de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), junto a estudiantes del municipio de Plaza de la Revolución condenaron los actos de profanación realizados contra la imagen del Apóstol.

Uno de los jóvenes participantes en ese acto manifestó que los cubanos que hacen eso (la profanación de bustos del Apóstol) son quienes más necesitan a Martí, son aquellos que necesitan de ese amor de Martí.

Otro revolucionario puntualizó: “Por eso el pueblo de Cuba está en la calle, por eso jóvenes, ancianos, mujeres y niños estamos firmes para decirle: No te metas con Martí”.

El reporte televisivo mostró que, como mismo hizo la Fundación Cubanoamericana en los años 90 –convocar a realizar actos terroristas–, así se viven estos tiempos, pero en la era de internet.

Aunque aún las investigaciones continúan, se sabe que los implicados en los hechos contra la figura de nuestro Héroe Nacional serán juzgados de acuerdo con nuestras leyes, pues no existen dudas de que ellos, como vulgares delincuentes de muy bajo nivel, que llegan al extremo de intentar mancillar la imagen de Martí, representan instrumentos para justificar las sistemáticas políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Así también se sirve en bandeja de plata a personajes mediáticos, que viven de ese lucrativo negocio. Cabría reflexionar que si en una época pasada ocho estudiantes de Medicina fueron asesinados injustamente por un supuesto ultraje a la tumba de un prócer español, ¿qué merecen entonces estos serviles? Para su suerte la Revolución Cubana es justa, respeta la vida y cree en el mejoramiento humano.

La historia nos demuestra que a eso también nos enseñó Martí, el mismo Martí que jamás será manchado y que renace en su pueblo como antorchas encendidas.

Los pormenores los podrá observar en el siguiente video:

Tomado de: Radio Reloj