La Covid-19 y el tabaquismo en el diabético

En esta semana hizo su aparición en mi consulta el diabético Juan, de 44 años de edad, al cual atiendo desde hace unos cuantos años, llegó de último y evidentemente nervioso.

Por su olor me di cuenta de que había estado fumando desde unos momentos antes.

Se sentó frente a mi apresuradamente y casi sin saludar me preguntó sobre los riesgos que corría con la Covid-19 por el solo hecho de ser diabético.

Como paciente no es totalmente disciplinado pues, además de no ocuparse de manera esmerada de su alimentación, y aunque me había asegurado que había abandonado su adicción al tabaquismo, por su olor a tabaco enseguida me di cuenta que seguía fumando.

De igual forma, pude predecir que sus glicemias no son lo que pudiera llamarse de ejemplares.

Repasando su lección

Cuando se serenó un poco, le recordé cómo un adecuado control de las cifras de sus glicemias es un aspecto esencial para prevenir las complicaciones de su diabetes. Además, un descontrol de su condición de salud supone una mayor vulnerabilidad ante la Covid-19.

Ampliando en el tema ya conocido por él, le volví a explicar que desde hace años se reconoce al tabaquismo como capaz de aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones en las personas con este tipo de padecimiento, y eso los vuelve mucho más vulnerables a cualquier otra enfermedad.

Le expliqué, asimismo, que la nicotina del tabaco es el principal factor capaz de elevar las cifras de glicemia en los diabéticos de manera mantenida y, por ende, de aumentar el riesgo de sufrir determinadas complicaciones.

Ampliando el tema

Juan, ya más tranquilo, asentía enfáticamente con la cabeza a todo lo que le estaba explicando y eso me animó a decirle que esta asociación también tiene implicaciones para las personas con diabetes, cuando utilizan una terapia de sustitución nicotínica como forma de dejar de fumar, pues este paciente viaja de manera frecuente a países donde se utiliza este método.

Por eso, el uso de parches de nicotina, cigarrillos electrónicos y otros productos para abandonar la adicción, también se convierten en elementos de cuidado cuando se emplean de forma mantenida.

Mi paciente conoce que fumar está contraindicado en los diabéticos, pues entre otras cosas entorpece la circulación sanguínea.

Covid-19, diabetes y tabaquismo

En estos momentos ante la Covid-19, la elevación de la glicemia debido a la nicotina es una razón muy poderosa entre estos enfermos para sentirse preocupados.

Ello los obliga a hacer todo lo que esté a su alcance para abandonar definitivamente tan dañina adicción y tratar de controlar su diabetes.

Le recordé a mi preocupado paciente mantener la serenidad más absoluta, ya que el estrés mantenido también debilita las defensas inmunológicas. Mi recomendación fue que cumpliera a cabalidad con aspectos tan esenciales como los debatidos en consulta, si deseaba mantenerse saludable para continuar en su trabajo, porque aunque la salud no lo es todo, “todo es nada sin salud”.