Cómo evitar tener una prediabetes

Rigoberto, más conocido por Rigo y un buen amigo, no es mi paciente y ni siquiera se considera enfermo, pues tiene 36 años y es profesor en un preuniversitario del municipio Diez de Octubre.

Solo que, además de no ser de estatura alta, tiene un evidente exceso de peso corporal y eso a veces lo hace sentirse apenado delante de sus alumnos, según me ha confesado en ocasiones.

Hace dos días llegó de sorpresa a mi casa con su nasobuco correctamente colocado y, saludándonos con el codo, me dijo que quería hacerme una pregunta.

“Dime Rigo, ¿en qué puedo ayudarte?”, le dije mientras lo dirigía hacia un lugar más cómodo para poder conversar.

La preocupación de Rigo

“Mire doctor, estoy algo preocupado por unos estudiantes que estuvieron por mi casa en busca de unos libros hace unos días”. Le pregunté: “¿y qué te hicieron para preocuparte?”, ya algo en alerta.

“No me hicieron nada, pues todos son muy educados. Pero uno de ellos, hijo de médicos, me preguntó si era diabético y cuando le dije que no, entonces me dijo que seguro era prediabético y me miró con aire escéptico cuando también se lo negué y eso fue todo.

“Entonces, amigo mío, deduje que ser prediabético era algo más leve que serlo, pero vengo a verte para que me digas por qué pudo haberme dicho eso y si hay forma de evitar un mal que a la vista de ese alumno parecía inevitable en mi persona”.

La verdad

Riendo a través de mi nasobuco, que me lo coloco siempre que una persona llega a mi casa y para su evidente tranquilidad, dejé pasar unos segundos antes de decirle:

“Mira Rigo, sí tienes reales posibilidades de ser un prediabético o de convertirte en uno de ellos por tu peso corporal, además de parecer satisfecho por ello, pues nunca te he oído tratar de buscar la forma de perder esas libras extras que tanto te perjudican en tu apariencia física, según me has comentado otras veces”.

Una buena solución

Y empecé la explicación de lo que él deseaba oír: “La prediabetes se confirma cuando los niveles de glucosa en la sangre, o glicemia, son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente elevados como para hacer un diagnóstico de diabetes plena.

“Por tanto, sí es preocupante, porque aumenta la probabilidad de que aparezca la diabetes tipo 2 y algunos de los factores que incrementan la probabilidad de desarrollar el padecimiento ponen a la persona en riesgo de sufrir de prediabetes de no ser resueltos a tiempo”.

Asimismo, le manifesté: “Si tuvieras prediabetes, y eso está por ver, puedes disminuir tu probabilidad de desarrollar la enfermedad haciendo más actividad física y siguiendo un plan de alimentación bajo en calorías. Pero si lo haces desde ahora, seguro que ni prediabetes se te encuentra”.

La respuesta de Rigo

Una amplia sonrisa se dibujó en la cara de Rigo a través de su nasobuco y me dijo a modo de conclusión: “Mi amigo, mi médico del alma, me ha dado una gran tranquilidad y mañana vengo con calma para que me explique lo necesario para comenzar inmediatamente su efectivo tratamiento y puede estar seguro que a la vuelta de unos meses ni me va a conocer con mi nueva figura y quedo agradecido de usted como siempre”.