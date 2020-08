Profundizar en las acciones para tener mejores resultados contra la Covid-19

Follow on Twitter

A lograr que los Consejos de Defensa Municipales se pongan con mayor profundidad en el enfrentamiento a la Covid-19 y otras batallas, instó el presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Luis Antonio Torres Iríbar.

El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la ciudad llamó a mayor protagonismo de los delegados del Poder Popular y las organizaciones de masas en los barrios a no permitir indisciplinas, que los niños no jueguen en los patios de la escuelas, hoy cerradas, así como otras actividades no permitidas en la actual fase de transmisión autóctona limitada.

Al analizar opiniones de la población, se destacaron tanto ejemplos positivos en la organización de las colas en algunas tiendas y farmacias, entre ellas, la localidad Santa Felicia –en Marianao– como concentraciones de escombros en determinados territorios, personas sin nasobuco circulando por la vía pública, juegos callejeros, falta de apoyo a quienes organizan las colas y desabastecimiento en mercados agropecuarios estatales, entre otros.

Torres Iríbar llamó a «las familias, esas que no han acompañado en tantas cosas», a asumir la responsabilidad de que sus hijos e hijas cumplan con el aislamiento físico y social requerido en la presente etapa y no estén en parques, calles y jugando a la pelota.

En el encuentro, se analizó la situación para las comunicaciones en el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (Sium), sobre la cual la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) explicó que están buscando soluciones a partir de la adaptación de equipos para dar solución a esa problemática en el Sium, donde se recepciona un elevado número de llamadas.

A su vez, se informó acerca de la situación en las líneas asignadas al Ministerio de Salud Pública para las llamadas de la población.

Igualmente, se abordó acerca de la termometría en los 12 puntos de entrada y salida de la urbe, donde deben existir los aparatos indicados y debe mantenerse el riguroso control persona a persona.

Situación epidemiológica en la capital cubana

En el día de ayer, se procesaron dos mil 640 muestras y de ellas se confirmaron 33 casos positivos. Se acumulan mil 836 positivos, para una tasa de 86 por 100 mil habitantes.

Los casos confirmados corresponden a los municipios de La Lisa (15), Habana del Este (5), San Miguel del Padrón (3), Diez de Octubre, Boyeros y Playa, con dos cada uno, y Cerro, Marianao, Regla y Plaza, con uno cada uno. Un caso es importado.

Al momento del diagnóstico, de los 32 casos autóctonos, 22 eran asintomáticos, y 10 sintomáticos, todos ingresados con menos de 72 horas.

Los 32 casos autóctonos tienen fuente de infección demostrada, al ser contactos de casos confirmados.

En el día se reportaron dos casos de trabajadores de la salud, uno con fuente de infección institucional y uno no institucional.

Al respecto, el director provincial de Salud Pública, Carlos Alberto Martínez Blanco, dijo que deben reforzarse las medidas de bioseguridad en las instalaciones sanitarias para evitar ese tipo de fenómeno.

Se mantienen activos ocho eventos de transmisión local: tres en Habana del Este (unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Tarará, Guanabo y Villa Mégano), dos en La Lisa (Arroyo Arenas y Balcón Arimao), uno en Marianao (Santa Felicia), uno en Plaza de la Revolución (Puentes Grandes) y uno de Playa (constructora de Primera y 70).

Por otra parte, se detalló que se mantienen 133 focos activos en 15 municipios, con 33 casos positivos en el día y 222 acumulados. Se cerraron ocho controles de foco.

En el encuentro se chequeó también la situación de la ampliación de capacidades de los centros de aislamiento, entre ellos El Almendro, Villena, Eduardo García Delgado y San Ambrosio, en este último los constructores han hecho un gran esfuerzo en la rehabilitación integral de esa instalación, donde mejoró sustancialmente su estado y se eleva su nivel de confort.

Se realizaron tres mil 826 acciones de control por la Dirección de Inspección Estatal de Transporte (2 845), Inspección Sanitaria Estatal (935) y Dirección de Inspección, Supervisión y Control (46).

Al hacer las conclusiones de la reunión, el presidente del CDP llamó a seguir combatiendo contra las indisciplinas que comete una parte minoritaria de la población.

«No podemos flaquear en esto, todo lo contrario, como condición de alcanzar los resultados que queremos, en el tiempo que queremos».

A su vez, indicó seguir atendiendo los focos con precisión y seguimiento total, para evitar que se conviertan en eventos.

Torres Iríbar llamó a continuar el programa para poner fin a la actividad de coleros, revendedores y acaparadores, que tanto daña a la población, ante lo cual «no podemos acostumbrarnos a ver lo anormal como normal».

Por: Raquel Sierra/ Tribuna de La Habana