Una joven diabética estresada

14 marzo, 2020 - 09:06 AM

En días pasados mientras caminaba por La Rampa me encontré casualmente con Larissa, trigueña expresiva de 17 años de edad y diabética de mi consulta, diagnosticada desde hace tres años y con tratamiento a base de insulina.

Me abordó enseguida con cara algo tristona y me dijo que era muy bueno para ella encontrarse conmigo, porque desde hacía unos días su diabetes no andaba nada bien.

Preguntas oportunas

Como en esos momentos del atardecer nada me apuraba, me dispuse a escucharla con agrado, pero antes le pregunté cómo andaba su vida y por sus padres, buenos amigos míos.

Me contestó que sus padres muy bien, pero que ella misma estaba muy triste y resentida, pues había sido abandonada por su novio desde la secundaria básica; prefirió a una chica rubia, según ella, con cara de aburrida. Además, estaba enfrascada en sus exámenes finales y disponía de muy poco tiempo.

Cuando me dio un momento para contestarle le dije que a mi entender el descontrol de su diabetes era por estrés, tanto por la ruptura del noviazgo como por la tensión de los exámenes.

Pude argumentarle que un abandono de pareja no es para nada una tragedia, es solo una buena oportunidad de conocer “mejores partidos”, y que los celos es más amor propio herido que amor como tal.

Le aconsejé que buscara nuevas amistades en un mundo tan concurrido y ameno como era el de ella. Con respecto a sus exámenes, debía conocer cómo un estrés puede afectar el buen control de una diabetes.

Diabetes y estrés

Con gran atención de su parte, le expliqué cómo el estrés y la diabetes interactúan en ambas direcciones, pues una persona estresada puede presentarla como consecuencia de un estado de ánimo alterado, mientras cualquier paciente diabético se puede estresar por diferentes razones de su vida cotidiana y eso puede descontrolar su padecimiento.

Muy atenta a mis palabras y asintiendo de manera frecuente, le expliqué cómo el estrés negativo por el que estaba atravesando actúa desfavorablemente en el control de su glicemia de diversas maneras.

Directamente, por vías orgánicas al segregar de forma exagerada ciertas hormonas capaces de elevar la glicemia, e indirectamente por el descontrol que se produce en la vida del diabético estresado.

En este sentido, pudiera interrumpirse su adecuada alimentación, la práctica sistemática de ejercicios físicos e incluso abandonarse parcial o totalmente el tratamiento, espaciarse la realización sistemática de la glicemia e incluso sus consultas médicas.

Sin embargo, los estreses positivos debidos a causas como buenas notas en sus próximos exámenes o un nuevo conocido, pueden mejorar el control de su dolencia.

Tú, le dije enfáticamente, debes aproximarte de manera adecuada al manejo del estrés y una de las formas es minimizar o eliminar la fuente mortificante, una vez identificada. Lo conseguirías estudiando mucho, asistiendo a tus exámenes con mucha seguridad y aprobando con felicitaciones. La parte sentimental de sus asuntos iría por ella.

Otros manejos del estrés

Le razoné a Larissa que otra manera es que aprendiera técnicas de relajación para aplicarlas antes de un examen, las cuales se las enumeré de forma resumida pero hábilmente captadas por su clara inteligencia y me dijo que las practicaría de manera sistemática para su total aprendizaje.

Rápidamente se dio cuenta de que, una vez asimiladas, serán de útil aplicación en su vida cotidiana.

También le recomendé incorporarse a actividades agradables y estimulantes mientras su tiempo se lo permitiera, pues aumentarán su autoestima y minimizarán la influencia del estrés.

Entre otras, le dije, debes practicar ejercicios físicos aeróbicos; desarrollar una afición creativa como hobby o asistir a conciertos relajantes y a obras de teatro pero cómicas. Le aclaré que ver televisión o productos del “paquete semanal” se ha demostrado que no ayuda a aliviar el estrés y la invité a asistir a mi próxima consulta.

Ya avanzada las horas crepusculares nos despedimos con un apretón de manos y una nueva y relajada expresión en su juvenil y trigueño rostro.

Estrés controlado es diabetes controlada

Evitar o controlar el estrés con algunos de los muchos métodos utilizados para tal fin sería una buena manera de controlar su diabetes, e incluso, si lo considera necesario se puede remitir a las especialidades dedicadas a enseñar a manejarlo, pero de todas maneras, sería conveniente un nuevo estudio de su diabetes.