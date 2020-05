A 100 años del natalicio en Cuba de la Capitana de la Esperanza

9 mayo, 2020 - 06:02 AM

Tal como Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley vió la luz en su pueblo de Media Luna hace ahora 100 años, imagino que cada 9 de mayo el vientre de la patria pare de nuevo a la heroína.



Sí, porque el tiempo no ha podido alejarnos de Celia, su presencia es eterna, aquí está ella repetida, multiplicada tal como fue y vivió, iluminándonos con esa pasión suya por la justicia y el amor a los humildes; tal vez sea la inmensa obra de la Revolución a la que dedicó su existencia quien la hace renacer en cada una de nuestras batallas y victorias.

Quien mucho la conoció, su compañero de luchas Armando Hart Dávalos, describió así su carácter y su don de hacerse perdurable cuando dijo: “Celia-todos sabemos- era rigurosa y exigente en los principios. Era, a su vez, apasionadamente humana y tierna. Tenía la capacidad de entrega, el desprendimiento personal, la sensibilidad humana y la exquisita dulzura de que solo son capaces las mujeres”.

Y continuó diciendo Hart en su testimonio: “No había injusticia por reparar, no había problema humano por resolver, no había cuestión de interés revolucionario por abordar y en los que Celia pudiera intervenir, que ella no lo hiciera con firmeza, modestia, cariño y decisión y también con ferviente pasión revolucionaria”.

Yo suscribo la frase de un poeta cuando dijo: “Celia Sánchez hizo del cotidiano bregar un acto de fe, un acto de rebeldía que llevaría su alma al corazón del pueblo” y es cierto, por eso tras 100 años de su natalicio, sigue viva en la esencia inquebrantable de los cubanos, guiándonos junto a Fidel Castro y como siempre junto a él envestida de Capitana de la Esperanza.