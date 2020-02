Analizan marcha del programa de subsidios en Plaza de la Revolución

28 febrero, 2020 - 09:02 AM

Las autoridades del municipio Plaza de la Revolución ejecutaron en el 2019 el total del presupuesto destinado al otorgamiento de subsidios a la población para la reparación de viviendas.

Mareilys Soto Medrano, secretaria del Consejo de la Administración Municipal (Cam), ofreció detalles sobre la ejecución de ese programa en el territorio, en declaraciones a la emisora COCO.

“Podemos decir que los casos que no fueron aprobados para la entrega del subsidio, son aquellos que no cumplen con los requisitos. En este caso se encuentran, personas desvinculadas laboralmente, otras con buena solvencia económica, así como que no tengan en regla la documentación de su morada.

“En este momento, el Cam y las entidades de Vivienda están inmersos en la revisión del 100 por ciento de los subsidios que se entregaron en 2018 y 2019, previo a una inspección que se recibirá en breve por parte de la Contraloría General de la República.

“Actualmente, el territorio no cuenta con casos pendientes en la entrega de subsidios”, aclaró Soto Medrano.

Ante la interrogante relativa a las inquietudes recurrentes de la población en cuanto a los subsidios, la funcionaria aseguró que “los beneficiados muestran generalmente inconformidad con el presupuesto que se le asigna para la mano de obra y para la transportación de los materiales de construcción”.

Al mismo tiempo, agregó que este “es un asunto que se está evaluando por el Consejo de la Administración. Se están tomando un grupo de acciones con la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social y los trabajadores por cuenta propia a ver cómo se puede dar respuesta a estas demandas e involucrarlos en el servicio a este sector vulnerable de la población” que son los subsidiados.

A pesar de los resultados satisfactorios en la ejecución de este programa, aún se presentan deficiencias como son los expedientes fuera de término, en lo que ha influido la baja disponibilidad de personal técnico que ejecute la tarea.

Otro aspecto a superar es que se hace necesario incrementar el nivel de divulgación en virtud de alcanzar un mayor nivel de información sobre los beneficios de esta política que muestra resultados positivos con respecto a su aplicación en el año anterior.

Este programa de entrega de subsidios en Plaza de la Revolución se somete, en este momento a una auditoría integral, junto a otras siete demarcaciones de la ciudad.