Apostando por la inclusión

6 marzo, 2020 - 10:00 AM

Cuando hace unos días visitábamos la sede de la filial habanera de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) intercambiamos con Dayron Veguero Oliva, el más joven de la delegación citadina al V Congreso de la organización.

Fue entonces cuando me confesó cuántas emociones y expectativas le habitaban desde el primer momento en que conoció que había sido seleccionado para representar a la comunidad sorda de la ciudad en la magna cita por la inclusión.

Justo en la jornada final del cónclave, espero que el joven haya tenido la oportunidad de intercambiar con el resto de los 12 delegados habaneros, y las decenas de afiliados que representaron a la membresía del país en la cita.

Compartió experiencias acerca de los beneficios a su formación humana y profesional que recibe en la escuela Raúl Cepero Bonilla, del municipio Diez de Octubre, donde se forma como técnico medio en Computación.

Asimismo, dialogó sobre las bondades de la práctica deportiva, en especial de la lucha, disciplina que ejecuta en la Ciudad Deportiva, así como sobre el apoyo que a lo largo de su aún corta existencia ha recibido de familiares, amigos y condiscípulos.

Quizás haya tenido la oportunidad de compartir con otros el agradecimiento a la Revolución, a los líderes de la organización en La Habana y los maestros e intérpretes de la Lengua de Señas Cubana, el ejemplo de inclusión que construyen día a día en la obra de infinito amor de franquear el muro del silencio de las personas sordas.

Sumida en tales reflexiones me descubre en el tumulto de delegados e invitados al evento y me confiesa sentirse más seguro y reconfortado de saber que las personas con discapacidad en Cuba no están solas.

Muchos son los organismos y organizaciones afines que se preocupan y apoyan a la comunidad sorda cubana, como el Ministerio de Educación, representado en la cita por la ministra, Ena Elsa Velázquez Cobiella, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), la Fiscalía General de la República y hasta la Oficina de las Naciones Unidas en La Habana, quienes asistieron al encuentro, en gesto de acompañamiento y compromiso con la atención a este numeroso grupo poblacional que en la capital cubana asciende a las dos mil 800 personas.

Otros colegas requieren de su atención, porque visibilizando como yo que él forma parte del relevo, de la continuidad de la obra de la Revolución, bien desde los conocimientos y habilidades adquiridas en sus actuales estudios de Informática o como parte del liderazgo de la Ansoc, una organización nacida con la Revolución que el pasado enero arribó a su cumpleaños y va por más.

Se despide no sin antes enviar un agradecimiento especial a la Revolución y a su líder, Miguel Díaz-Canel, por dar continuidad al legado de esperanza y amor del padre de la enseñanza especial cubana, Fidel Castro Ruz, para las personas con discapacidad.