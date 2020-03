21 marzo, 2020 - 08:01 AM

El inagotable caudal del pensamiento martiano proporciona infinitas posibilidades de ver cómo esas ideas se manifiestan en la vida diaria de la ciudad de La Habana, pues los cubanos las llevamos a la práctica casi sin darnos cuenta.

De ahí que múltiples son los ejemplos y variadas las maneras de expresión.

La era está pariendo un corazón

La música fue en la que halló consuelo el espíritu agitado de José Martí. Sobre ella dijo: “La música es el hombre escapado de sí mismo: es el ansia de lo ilímite surgido de lo ilimitado y de lo estrecho: es la armonía necesaria, anuncio de la armonía constante y venidera”.

La armonía entre una exitosa cantante y un trovador cantautor se ha mantenido constante gracias a una canción que desde finales de los años 60 del siglo pasado no ha podido dejar de interpretar Omara Portuondo Peláez.

En esos tiempos, quiso la música cubana que se encontraran una bella mujer que desde los 16 años ya había formado parte de agrupaciones diversas tanto vocales como de baile, y un joven que recién había cumplido con el Servicio Militar Activo y se servía de esta como su astrolabio.

Silvio Rodríguez Domínguez, acompañado de su guitarra junto a algunos poetas contemporáneos, celebraba en aquella época conciertos espontáneos en las casas de amigos comunes. Algo nuevo estaba pasando en la sonoridad cubana, totalmente diferente a lo que ya existía.

La canción La era está pariendo un corazón, de Rodríguez Domínguez, formó parte por esa etapa de un concierto de música progresista que interpretó Omara para la Casa de las Américas.

Es una de las primeras canciones dedicadas al tema internacionalista ampliamente difundida y tiene un gran arraigo en el pueblo de Cuba.

Portuondo Peláez no ha podido dejar de cantarla en conciertos públicos donde solicitan su interpretación aunque no esté en el programa. Esto, según la artista, ocurre hasta en países donde no se habla español. Nunca ha dejado de estar dentro de su repertorio.

Para ella el autor de esta emblemática obra es una persona a la que respeta muchísimo y reconoce que él defiende sus conceptos con toda honestidad. Ambos tienen cosas comunes: la música que los une y la defensa de los principios martianos y fidelistas que sostienen la Revolución Cubana.

Por sus destacados méritos artísticos Omara Portuondo y Silvio Rodríguez han recibido varias distinciones otorgadas por el Consejo de Ministros de la República de Cuba y distintos premios a escala internacional e incluso Doctorado Honoris Causa en universidades extranjeras.

En el siguiente video, Silvio Rodríguez interpreta La era está pariendo un corazón, obra de su autoría.