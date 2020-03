Espada, el Obispo vasco de corazón habanero

1 marzo, 2020 - 10:00 AM

La calle Obispo del municipio La Habana Vieja es motivo de recordación de quien fuera de mucha importancia en la formación de la cultura cubana.

Se trata de Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, más conocido como Obispo de Espada. Perteneciente a una familia de la nobleza vasca de gran tradición católica, se caracterizó por un profundo amor a las libertades individuales, y una constante inquietud investigativa por las ciencias y el nuevo pensamiento socio-filosófico.

El Obispo Espada emprendió una vasta labor de reforma de la Iglesia y de las instituciones sociales, prestando su apoyo a los hombres más honrados y brillantes que se preocupaban por el bien común.

Abarcó desde el campo de la cultura, la educación, el saneamiento, moralización de la diócesis y hasta el de las obras públicas, incluyendo la construcción del primer cementerio de alto rango -el Cementerio de Espada- unido a la prohibición de enterrar en las Iglesias, piadosa costumbre mal avenida con un clima tropical.

Fue miembro de la Sociedad Patriótica, en la cual un año después de su entrada a ella asume su presidencia. Disciplinó la vida del clero e ilustró a los sacerdotes. Realizó una visita pastoral a toda su diócesis que se extendía hasta Camagüey. Junto al doctor Tomás Romay, encabezó una campaña a favor de la vacunación contra la viruela.

Fundó una casa para dementes. Fue mecenas de las artes y la cultura. Espada era un hombre inquieto y preocupado de formar hombres y uno de sus principales aportes al surgimiento de la nacionalidad cubana fue su decisivo apoyo a las reformas en la enseñanza en el Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio en contra de la Escolástica y a favor del pensamiento científico y racional que introdujeron varios de sus profesores, como José Agustín Caballero, Justo Vélez y, en especial, el Padre Félix Varela, quien fuera guía y mentor de una generación de jóvenes con ideas renovadoras en la que brillaron otros pensadores como José Antonio Saco, Domingo del Monte, y José de la Luz y Caballero.

En el Seminario, levantado por el Obispo Espada, fue fundada por Varela la primera Cátedra de Derecho de América Latina. Allí se enseñó, por primera vez en tierras americanas, la Legalidad y la Responsabilidad Civil. El mismo Varela, consciente de la importancia de su cátedra, expresó que ésta era “la Cátedra de la libertad y de los Derechos Humanos, la fuente de la virtudes cívicas y la base del gran edificio de nuestra felicidad”.

Uno de sus discípulos dijo de Varela: “Mientras se piense en Cuba, se pensará con respeto y veneración en aquel que nos enseñó en pensar”.

Acerca del Obispo, José Martí escribió: “El aire era como griego, y los conventos, como el foro antiguo, adonde entraban y salían, resplandecientes de la palabra, los preopinantes fogosos, los doctores noveles, con su toga de raso, los escolares ansiosos de ver montar en su calesa amarilla de persianas verdes, a aquel obispo español, que llevamos en el corazón todos los cubanos, a Espada que nos quiso bien, en los tiempos que entre los españoles no era deshonra amar la libertad, ni mirar por sus hijos (…)”.

A Espada, el vizcaíno, se lo arrebataban a las puertas del camposanto los jóvenes cubanos, con tal empeño por probarle amor, que en aquella lengua de oro que se llevó consigo los saludaba así nuestro tierno Luz:

“¡Oh juventud divina! ¡Oh época de la vida más honrosa, para la humanidad, porque te dejas regir del corazón, sin conocer la ponzoña del egoísmo! ¡Vosotros me conmovisteis y conmovisteis a todos los presentes, jóvenes míos! ¡Vosotros volvisteis a hacer brotar la no agotada fuente de mis lágrimas, y vosotros me hicisteis gustar con noble orgullo que era, habanero el corazón que en mi latía! ¡Pero han de volver, sin duda, los tiempos de Espada!”.