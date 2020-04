Luis David Santiesteban: de barbero a costurero (II)

El protagonista de esta historia reside en el municipio de San Miguel del Padrón y hace pocos días cambió sus tijeras de barbero por la máquina de cocer para confeccionar nasobucos para su familia y vecinos, y prevenir así la infección por el nuevo coronavirus.

Ya se había dado a conocer su historia en este medio y al comentarle la repercusión de su solidario gesto expresó: “Ni yo mismo me lo creo, es una sorpresa agradable recibir tantas opiniones positivas y me asombro pues con lo que menos pensé darme a conocer es como ahora me conocen las personas, como costurero.”

¿Por qué te llaman en el barrio el leñador?

“Ah si eso surgió luego del paso del huracán Irma que dejó árboles caídos y escombros que dificultaban el tránsito de las personas entonces recordé que tenía un hacha me la eché al hombro y me puse a cortar los troncos, eso motivó a los vecinos quienes se unieron a la limpieza y entre todos arreglamos la cuadra, como hubiera dicho mi mamá “la dejamos alegre y bonita”.

¿Qué más se puede esperar de David?

“Imagínate, sé soldar, trabajo la carpintería, lo que más me apasiona es la pintura y dentro de ella el dibujo, quizás por eso aprendí la técnica del tatuaje artístico. También me gusta la plomería y desde hace ocho años soy barbero gracias a mi hermano Isidro Durán quien un día me regaló un juego de barbero e hice de fígaro con los vecinos.

“Luego las personas empezaron a indagar dónde vivía el barbero y cuando me tocaban a la puerta yo aclaraba que no estaba habilitado pero ante la insistencia me dije -esto va en serio- me hice una silla en el portal de la casa y así de un momento a otro me convertí en barbero.

“Luego recibí capacitación y asesoría empresarial en Cuba Emprende, entidad a la que le agradezco enormemente pues todo el colectivo es super profesional”.

Y qué me cuentas de la confección y la quema del muñeco cada 31 de diciembre a las 12 de la noche.

“Eso se ha convertido en una tradición. Recuerdo que por el 2008 para motivar a los vecinos en un día tan especial comencé con los más pequeños a armar el primero y desde entonces los ahora, no tan niños, junto a los menores me exigen hacer nuestro muñeco de la calle Parque. Aquí llegan personas de otros contornos para disfrutar de la quema del viejo año, lo que se convierte en un momento de confraternización entre los vecinos y los que llegan deseándonos felicidades y parabienes.

En el barrio te conocen como David, sin embargo, cuando te identificas dices Luis David.

“El nombre se lo debo a mi papá que se llamaba Luis, a él le debo mucho de lo que soy hoy”.

En más de ocho sitios de la red de redes se hace notar tu máquina de coser.

“Era la máquina de mi mamá a quien no le gustaba arreglar la ropa y cada vez que le pedía algún ajuste ella se negaba. Entonces me enseñó a manejarla para que yo comprendiera lo trabajoso que resultaba enmendar lo ya hecho, y así aprendí. Como lo que bien se aprende no se olvida ahora, gracias a mi mamá, me levanté un día y dije voy hacer nasobucos para los vecinos y para todo el que lo necesite.

Luis David Santiesteban de los Reyes ¿los haces por escasez y porque lo impone el momento?

“Porque lo impone el momento y cualquier persona que se acerque a mi con un pedazo de tela le hago lo que precisen y para cualquier cosa que necesiten aquí estoy”.

