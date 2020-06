Un regalo de la vida

21 junio, 2020 - 07:12 AM

Desde siempre estuvo ahí para escucharme, disfrutaba mis travesuras y me reprendía cuando tenía un comportamiento errado, ese es mi padre.

Es de esas personas rígidas pero con un corazón de oro, dispuesto a los mayores sacrificios por defender a quienes ama.

Pocos pueden trabajar más, no para, de un lado a otro todo el tiempo. Desde que tengo memoria es el sostén de mi familia. El que más se preocupa si hay alguien enfermo.

Es peleón por naturaleza, lo discute todo, aunque a veces no tenga la razón, pero siempre está ahí para los que lo necesitan. Amigo de los amigos y hasta de sus enemigos.

Es fuerte pero a la vez, se vuelve un niño malcriado cuando no tiene cerca a los que ama.

Tengo muy claro en mi memoria cómo me decía de adolescente, “en la vida, uno tiene que ganarse todo, con esfuerzo a punta de empeño y perseverancia propios”.

Sólo él podía trabajar más de 10 horas al día y luego sentarse a mi lado y escuchar mis relatos sobre el día en la escuela.

No queda dudas, la vida me premió con el mejor de los padres. Sé que como él hay muchos, pero es el mío. Hoy no está a mi lado, como otros padres que la vida mantiene lejos físicamente de sus hijos.

Hablamos todos los días y nunca falta la frase de aliento, “tranquila que yo echo pa’ lante”. Junto a mi madre, mi padre es uno de los regalos que me ha dado la vida.

A mi padre, a mi esposo y a todos los que, en medio de las más difíciles situaciones, miran adelante, dan todo por sus hijos, que enfrentan la vida con valentía pero también con compasión y amor: Muchas Felicidades en este tercer domingo de Junio.

¡Feliz Día Papá!