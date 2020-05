Zusca García Veliz: de Física-Electrónica a la Enfermería

Disímiles historias se entrelazan en La Habana con el tema de la Enfermería, cada una de ellas con más o menos originalidad que la otra, eso sí, a todas las caracteriza el amor hacia la profesión.

Para Zusca García Veliz, el año 1998 marcó para siempre su vida al graduarse de enfermera general, carrera a la cual llegó por pura casualidad, pues al finalizar los estudios de preuniversitario le otorgaron la especialidad de Licenciatura en Física-Electrónica, para cursar en la actual Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de Ciudad Escolar Libertad.

Empezó con mucho embullo, propio de los jóvenes de su edad, pero luego de unos meses la muchacha de 18 años decide abandonar los estudios por falta de vocación, sin embargo, se mantuvo vinculada a ellos, pues luego de un año de trabajo le ofrecen estudiar Enfermería.

“(…) Solo tenía esa opción, no estaba muy convencida, pero recuerdo que de pequeña quería ser médico, me gustaba experimentar con mis muñecas y hasta le ofrecí a mi abuelita que cuando me graduara le haría una operación para que fuera más joven.

“(…) Opté por el técnico medio en Enfermería, lo cual me costó un poco de trabajo al inicio, pues no estaba segura de que fuera mi verdadera vocación, pero luego de un tiempo me enamoré completamente de la carrera y me prometí ser la mejor en lo que hacía.

“Terminé graduada con el primer expediente de la escuela Tania la Guerrillera, centro que pertenecía al hospital conocido como Hijas de Galicia, actualmente Materno Infantil Diez de Octubre”.

Zusca García Veliz es licenciada en Enfermería, trabaja en estos momentos en el área de salud Luis Pasteur, de la localidad de Diez de Octubre, en La Habana, donde además ejerce como jefa del Departamento Docente de ese centro de salud.

Es una de esas personas desinhibidas, comunicativas y muy emprendedora, luego de 21 años ejerciendo su labor como enfermera, aún se puede ver en ella el deseo de hacer y el amor hacia su profesión.

Además, lidera en la actualidad el pesquisaje masivo del área, una de las acciones más importantes en la batalla frente a la Covid-19, labor que realiza con esmero y responsabilidad junto a sus estudiantes y compañeros de trabajo.

Es madre de un niño pequeño, lo cual ha sabido combinar con su tarea frente a la comunidad, pacientes y la docencia.

Acumula múltiples reconocimientos, participación en eventos nacionales e internacionales, así como es incansable en la autosuperación.

Para ser master en Enfermería solo le resta defender su tesis, aplazada por la situación actual del país y desarrolla el doctorado en Ciencias de la Salud.

“Ha sido una etapa de mi vida de mucho sacrificio, pero muy linda. Estoy muy orgullosa de mi profesión, también amo la docencia y es por ello que ahora en la universidad imparto clases de la asignatura Historia de la Enfermería, además de otras especialidades”.

García Veliz integra el ejército de los más de 80 mil enfermeras y enfermeros cubanos que son orgullo del pueblo y que hoy tienen como reto enfrentar la Covid-19 en la Isla y en más de 20 países del mundo, llegue a ellos con esta colaboración todo el amor y el reconocimiento a la labor que realizan y la felicitación y el saludo en el Día Mundial de la Enfremería.