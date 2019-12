Gracias maestros, por la vida

Margarita ya debe haber muerto. Hace años, quizás. A estas alturas no recuerdo su apellido, o tal vez nunca lo supe, porque cuando una es niña el apellido de la gente no importa. Lo que importa –ahora– es que a los 4 años me tomó del brazo y no me ha vuelto a soltar.

Ella descubrió que las matemáticas se me daban bien, que tenía faltas de ortografía y que me reía demasiado en clases. Una vez la acusé con mi mamá por algo que me había hecho. Margarita me dio la primera lección de humildad de mi vida, y por supuesto, la que no olvido: reconoció su falta, me pidió perdón y me trató, hasta el último día en que me dio clase, como una más de sus hijas.

En cuarto grado llegó Petronila. Era una de las maestras más antiguas de la escuela y una de las pocas docentes negras. Petronila era bajita, pero esbelta; su timbre de voz llenaba toda el aula y provocaba en nosotros cierto temor. Pero ella hacía de las clases un juego y transformaba la historia en algo maravilloso. Nadie me ha hablado de Martí con la pasión que ella lo hizo. A ella le debo la devoción que aún hoy me despierta Carlos Manuel de Céspedes.

El sexto grado fue fatal. A la maestra Mayelín le gustaba que la peinaran. Lo de ella, definitivamente, no era impartir lecciones. No obstante, su desidia también cambió mi vida. Como tenía poco que hacer en el aula, decidí pasar tiempo en la biblioteca, a falta de clases, libros.

En la secundaria encontré una pareja de docentes volcánicas. Sabré yo el pánico que me provocaban ese dúo demasiado exigente, que terminaban las clases más tardes que ningún otro, que dejaba tareas kilométrica y que, sin previo aviso, señalaban con el dedo a quien debía ir a la pizarra a responder un ejercicio de matemática o de Español-Literatura.

Éramos casi 35 niños entrando en la adolescencia y Alberto y Lubismin hicieron que aquella época se convirtiera en un lugar único para explorar la vida. Fueron ellos quienes hablaron sin remilgos de sexualidad, de los primeros noviecitos o noviecitas, de las salidas en las noches, del peligro de las drogas, de la importancia de los estudios superiores. Fueron ellos la clase de maestros que no tuvo miedo a nuestra rebeldía y que creyó que seríamos hombres y mujeres de bien.

En el preuniversitario y en la universidad creció la lista de nombres, por supuesto. No todos fueron buenos, muchos fueron decepcionantes. Sin embargo, quisieran o no, cada uno dejó una huella. De los malos, aprendí lo que yo no quería ser. Los buenos se transformaron, primero en amigos, después en familia.

A algunos no los he vuelto a ver, con otros mantengo algún contacto y unos pocos, hoy, forman parte de mi realidad, al punto de no desear una vida donde ellos no estén.

Las experiencias con los maestros son muy variadas y no siempre positivas, sobre todo en estos tiempos donde la educación no es la mejor.

Sin embargo, este día, no puedo hacer menos que agradecer a quienes lo intentan, a quienes aún se desvelan, a quienes consuelan, a quienes siembran amor, y no odio; porque en definitiva, ellos, como cualquiera, llegan al trabajo con la vida a cuestas.