La plegaria de siempre (+ Audio)

28 diciembre, 2019 - 07:06 AM

Hay deseos que no se escriben, que ni siquiera se pronuncian en voz alta, porque revelan los miedos más intensos, las carencias que una ha querido ocultar la vida entera y esos anhelos que por trillados o en apariencia inalcanzables, da vergüenza revelar.

Esos son los que marcan la individualidad, el resto es, más o menos, año tras año, lo de siempre, en el orden de siempre.

Salud: que el cuerpo soporte esos constantes descuidos al que a veces es sometido, por desidia, o porque no queda otro remedio; que la mente se mantenga en el presente, o lo que es lo mismo, que no viva de añorar el pasado y de temer el futuro.

Prosperidad: para que el techo, la comida, el vestuario y el calzado del día no sean una preocupación. Para que el restaurante de la esquina, no exista solo en las fechas señaladas. Para que podamos pensar y hacer por el prójimo con menos incertidumbre.

Amor: para aceptarnos y aceptar a los otros sin ese PERO tendencioso de por medio, para no temer a lo diferente o a lo desconocido.

Y, si no es mucho pedir: que la calidez humana no sorprenda, que no se pierda la fe en que es posible transformar la realidad, que alcance la paciencia para entender lo que se va de las manos, que el esfuerzo, sea finalmente decisivo, que nadie de fuera pretenda mandar en mi parcela y que nunca, nunca, eso que llamamos esperanza se convierta en utopía.

Escuche lo que desean algunos capitalinos para estos días de fin de año, y para el 2020